Купила дорогие ботинки, а подошва развалилась. Эксперты нашли брак, а в магазине не хотят возвращать деньги. Почему?

Девушка купила дорогие сапоги, а те развалились прямо на глазах. Что делать, если цена не стала гарантом качества, и кто вернёт деньги обманутой покупательнице, разбираемся в программе «Добро пожаловаться». Беседа с сотрудником обувного магазина:

– Как я ошибаюсь, если законодательство перед вами?!

– Вы можете со мной спорить сколько угодно, вот у вас есть эта практика: часто возвращаете, не часто – я не знаю.

Год назад Анастасия решила купить дорогие кожаные ботинки. Девушка несколько месяцев собирала нужную сумму, а когда долгожданная покупка состоялась, радость от неё улетучилась после нескольких носок – обувь стала разваливаться буквально на глазах. Анастасия:

Когда приходит их время носить, отклеивается подошва. Я пришла к продавцу. Я, вообще, человек нескандальный, мне очень хотелось разобраться в ситуации: деньги потрачены, а обуви нет. Я подошла с вопросом, меня даже слушать не стали. Они просто надо мной посмеялись, предложив купить спрей для обуви, как будто я хочу просто от них денег, хотя деньги – это вопрос вторичный.

После тщетных попыток вернуть бракованный товар, девушка позвонила на «горячую» линию нашей программы. Закон о защите прав потребителей полностью на стороне Анастасии. Но застраховать героиню от равнодушия владельцев модного бутика некому. Владимир Астафьев, заместитель председателя ОО «Минское общество потребителей»:

Гарантия и наличие производственного дефекта – это немножко разные вещи. Гарантия даётся чисто на товар, и это может даваться и производителем, и продавцом. А это производственный дефект. Вы можете месяц походить, два, три, и что-то проявилось. Бывает некачественная проклейка подошвы, но она не сразу отклеится. Развалившиеся ботинки отправляем на профессиональную экспертизу. Специалист, внимательно осмотрев обувь, подтвердил наличие производственного дефекта.

Елена Дмитриевская, эксперт ОО «Минское общество потребителей»:

Мы видим, что ботинки женские имеют среднюю степень износа. Основной дефект – это отставание верха изделия от подошвы. Здесь глубина составляет более трёх миллиметров. Трещина рампа, что тоже является недопустимым. Специалист уверяет: такая подошва – типичный брак скрытого характера, обнаружить который при обыкновенном осмотре практически невозможно.

Владимир Астафьев:

Если товар признан экспертом некачественным, и делается соответствующее экспертное заключение, потребитель возвращается к продавцу, предъявляет ему заключение экспертизы и обувь – в этом случае, в соответствии с законом о защите прав потребителей, продавец возвращает стоимость обуви и экспертизы. Согласно заключению эксперта, цена ботинок совсем не оправдала их качество. Но для директора магазина даже такое резюме – не аргумент для возврата денег! Беседа с сотрудником обувного магазина:

– Я принесла, а там есть брак, вы не будете всё равно выплачивать, вы не будете это всё равно рассматривать. Так это же нарушение!

– Это не нарушение, это спорный вопрос, в обществе защиты прав потребителей работают эксперты с очень отдалённым представлением о том, что они являются экспертами. По закону, у продавца есть право на проведение самостоятельной экспертизы. Но администрация бутика идёт на конфликт и напрочь отказывается вникать в детали проблемы. Сотрудник обувного магазина:

Я сказал, что не возьму на экспертизу. Зачем мы будем брать на экспертизу, зачем это всё проводить, мы не будем этого делать.

Корреспонденты нашей программы звонят в магазин и задают один-единственный вопрос: почему от пострадавшей покупательницы там отмахиваются, как от надоедливой мухи? Администратор обувного магазина:

Ну, я как-то немножечко в шоке, ой… Девушка приходила в пятницу. Девушку попросили почистить обувь, мы бы забрали её на рассмотрение, ей сказали заполнить заявление, она согласилась на ремонт. В телефонном разговоре администратор уверял: магазин готов починить обувь за свой счёт. Но такое предложение не устраивает Анастасию. Девушка требует полный возврат и намерена вернуть всё до копейки! Беседа с сотрудником обувного магазина:

– Вы в ремонт сходите, вам подошву приклеят, я так делаю.

– Сезон начнётся – она отклеится обратно.

– Ещё раз пойдёте, сдадите в ремонт. Так и не добившись результата, который устроил бы обе стороны конфликта, звоним директору модного бутика. Мужчина уверяет: они работают строго по букве закона.