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Приедет и посланник Папы Римского. 30 июня начинается Будславский фест

30 июня 2023 07:29
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Новости Беларуси. Красивый духовный праздник, собирающий тысячи людей. Будславский фест начинается 30 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В агрогородке Мядельского района находится одна из наиболее почитаемых католических святынь в Беларуси – Будславская икона Божьей Матери.

Приедет и посланник Папы Римского. 30 июня начинается Будславский фест-1

Более четырех веков верующие из разных городов и стран приходят сюда, чтобы ей поклониться. Будславский костел – памятник архитектуры со статусом историко-культурной ценности Беларуси. А ежегодное торжество почитания иконы внесено в список нематериального культурного наследия человечества. В 2023 году Будславский фестиваль продолжится до 1 июля, на него прибудет специальный посланник Папы Римского. Основная тема мероприятия – 25-летие коронации чудодейственной иконы.

# Фестиваль # общество # Папа Римский # Фотофакт

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