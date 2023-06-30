Можно посмотреть на быт партизан. Новая выставка открыта в Солигорском краеведческом музее

Новости Беларуси. В Беларуси делают все, чтобы последующие поколения получили объективную картину событий Великой Отечественной войны, которые происходили на нашей земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новая выставка открыта в Солигорском краеведческом музее.

Всего на территории района действовало более 20 партизанских отрядов и бригад. Такое количество было обусловлено тем, что тогда солигорская земля находилась в лесисто-болотистой местности, заниматься подпольной деятельностью было удобно. В экспозиции личные вещи солдат, документы, награды и грамоты. Центральное место занимает история Героя Советского Союза Василия Коржа, который возглавлял один из партизанских отрядов. Отдельно представлена литература, где описаны партизанские будни, боевые операции и задания.

Виталий Иванов, директор Солигорского краеведческого музея:

Это книга-пособие. Пособие выживания в лесу, в этой трудной местности. Здесь полностью описаны все вот эти вот разведывательные действия, как их проводить, чем питаться, какими грибами, например, можно питаться, какими – нельзя. Их было очень мало, этих пособий «Спутник партизана». Он был выпущен в 1942 году и роздан командирам партизанских отрядов.