30 июня возобновлён упрощённый въезд в пункт пропуска «Козловичи»

Новости Беларуси. Вне очереди по ранее выданным пропускам. 30 июня возобновляется возможность упрощенного въезда в пункт пропуска «Козловичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Госпогранкомитете напомнили: временное прекращение такой процедуры ввели в самом конце марта из-за скопления большегрузов на белорусско-польской границе. Неимоверная очередь тогда возникла из-за намеренного невыполнения норм оформления сотрудниками контрольных служб сопредельного пункта пропуска «Кукурыки». С нынешней пятницы пропуска продлеваются на количество неиспользованных дней.