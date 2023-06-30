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30 июня возобновлён упрощённый въезд в пункт пропуска «Козловичи»

30 июня 2023 06:50
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Новости Беларуси. Вне очереди по ранее выданным пропускам. 30 июня возобновляется возможность упрощенного въезда в пункт пропуска «Козловичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 июня возобновлён упрощённый въезд в пункт пропуска «Козловичи»-1

В Госпогранкомитете напомнили: временное прекращение такой процедуры ввели в самом конце марта из-за скопления большегрузов на белорусско-польской границе. Неимоверная очередь тогда возникла из-за намеренного невыполнения норм оформления сотрудниками контрольных служб сопредельного пункта пропуска «Кукурыки». С нынешней пятницы пропуска продлеваются на количество неиспользованных дней.

# Госпогранкомитет # общество # Фотофакт

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