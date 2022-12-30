«Человек, который дарит людям свет, приносит счастье». Поговорили с единственным в стране фонарщиком

Он зажигает и искрится на все 100 – единственный в стране фонарщик! Виктор Петрович Кирисюк – талисман Бреста. Супергерой для туристов. С 2009 года ежедневно зажигает и гасит керосиновые фонари на Советской. Усмиряет сумерки, встречает рассветы. Старинная форма, часы на цепочке, огниво. Словно волшебник, сошедший со страниц книг Братьев Гримм. Знакомимся. Анастасия Макеева, корреспондент:

Вы уже стали такой местной звездой, достопримечательностью. Смотрят на Беловежскую пущу и на фонарщика. Расскажите, откуда вы родом и кто по профессии?

Виктор Кирисюк, фонарщик:

Родом я из Брестской области, Ивановский район. После школы меня направили в Пинскую морскую школу ДОСААФ. Три месяца меня учили там на электрика надводных кораблей. Потом отправили служить на Каспийскую флотилию, на среднедесантные корабли. Сразу после службы переехал в Брест и до сих пор. Ведьма Солоха, черт и Фома из «Вия». Где в Бресте можно встретить самых ярких гоголевских персонажей? Подробности.

В былые времена в Брест-Литовске были керосиновые фонари. Традицию возродили на славу. В распоряжении Виктора Петровича 17 фонарей: 16 на улице и один в кафе с символичным названием «Ночь. Улица. Фонарь». Сам заправляет, чистит. Нет у нашего героя сменщика и выходных. Труд нелегкий, особенно в лютые морозы. Но улыбки и добрые слова дороже всего. Дело в полчаса, с фотопаузами и общением, затягивается на целый час.

Виктор Кирисюк:

Многие утром идут на работу, здороваются вечером. Из Минска приезжает много, китайцы, по-русски не понимают, спасибо говорят.

– У вас, говорят, есть такая традиция, что нужно потереть пуговку на мундире, чтобы исполнилось желание, да?

– Да, есть такое старинное поверье. Человек, который дарит людям свет, приносит счастье и удачу. Так что я всем говорю – гарантия 100 %.

– Можно воспользоваться?

– Так проверьте. Я думаю, что вы еще приедете загадывать.

– А люди возвращаются, рассказывают, что сбылось?

– Да, приезжают из Москвы, Питера. Говорят: ой, там дочка и замуж вышла, и внук родился, и все такое. В разный сезон ритуал происходит в разное время – в декабре в 17:00, летом в 22:00. Поэтому на Советской установили специальные часы, чтобы гости не пропустили чудо. А накануне Рождества оно действительно случается. Ну а сувенир с фонарщиком, будь-то кружка или шоколад, наверняка порадует ваших близких. Приезжайте за счастьем.