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Новости по тегу #Лилия Гулинская

Культура настоящего и будущего! В Беларуси планируют собрать более 1 млн тонн рапса
14 июля 2026 17:29

Культура настоящего и будущего! В Беларуси планируют собрать более 1 млн тонн рапса

Контракт на миллион долларов – узнали, на что готовы инвестировать китайцы в Беларуси
29 июля 2025 17:43

Контракт на миллион долларов – узнали, на что готовы инвестировать китайцы в Беларуси

Алексей Богданов: овощей производим больше, чем необходимо
17 мая 2023 19:10

Алексей Богданов: овощей производим больше, чем необходимо

Около 50 сельхозорганизаций Могилевской области работают над закладкой стабилизационного фонда
19 октября 2015 10:21

Около 50 сельхозорганизаций Могилевской области работают над закладкой стабилизационного фонда