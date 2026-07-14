Новости по тегу #Лилия Гулинская

По состоянию на середину июля убрана пятая часть площадей, намолочено 70 тыс. тонн.
Переговоры прямо в поле дают быстрый результат. Как символ нового этапа сотрудничества – полевой эксперимент. На 100 гектарах кличевской земли белорусские и китайские фермеры посеют сою параллельно – каждая сторона своими семенами и по своей технологии.
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