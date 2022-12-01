«Это люди какого-то особого рода». В Минске определили победителей конкурса «Ветеранское подворье»

Новости Беларуси. В Минске подвели итоги областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2022», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В нем принимают участие люди золотого возраста, у которых есть свои приусадебные участки и домашнее хозяйство. Они не только демонстрируют подворья, но делятся богатым опытом и презентуют свои идеи. Победителями стали участники из Клецкого, Копыльского и Борисовского районов. Их чествовали во Дворце культуры ветеранов. Всего за звание лучших боролись свыше 100 человек, был представлен весь центральный регион. Отметили и ветеранов-волонтеров.

Казимир Чарапковский, председатель совета Минской областной организации ветеранов:

Это люди какого-то особого рода. Если мы чувствуем чужую боль, это о волонтерах. Они же умные сейчас все, наши бабушки и дедушки. Тонометром пользуются, гаджетом пользуются, может таблетку дать, измерить давление, укол сделать даже. А самое главное, что она может срочно вызвать скорую помощь.

Мария Сандрозд, победитель областного смотра-конкурса «Лучшее ветеранское подворье» (Копыльский район):

Это конкурс, который активизирует жизнь нас, ветеранов, в благоустройстве наших подворий. Но, скорее, чтобы мы были заняты, чтобы мы увлекались хорошим делом. Мы с и этой позиции с мужем любим работу на своем подворье. У нас 40 соток, сад, есть пасека.

Анна Синькевич, победитель областного смотра-конкурса «Лучшее ветеранское подворье» (Клецкий район):

Это дает какую-то бодрость, какие-то силы. Сама цветы выращиваю. Выйдешь утречком, надо их полить, с ними поразговаривать. И как-то настроение поднимается, и жить как-то веселее.