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В Беларуси наблюдается рост наркопреступлений среди подростков

01 декабря 2022 15:16
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Новости Беларуси. Генпрокуратура обеспокоена ростом наркопреступлений среди подростков. В ходе проверок выявлены недостатки в профилактической работе со школьниками и неблагополучными семьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси наблюдается рост наркопреступлений среди подростков-1

Статистика показывает, с каждым годом дети все чаще попадают в наркосети. Например, в 2021 году в несколько раз больше выявлено и привлечено к ответственности подростков, которые занимались сбытом запрещенных препаратов.

В Беларуси наблюдается рост наркопреступлений среди подростков-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Нами изучено более 500 учреждений образования, выявлены системные недостатки, связанные с индивидуальной работой с подростками. В каждом третьем учебном заведении мы отмечаем этот недостаток. В каждом восьмом прокурорами выявлены явные факты, связанные неблагополучием в семье среди учеников и учащихся и игнорированием или отсутствием подходов со стороны педагогов и других ответственных лиц к профилактике и индивидуальной работе с такими подростками.

В Беларуси за незаконный оборот наркотиков срок наказания предусмотрен до 25 лет.

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# Наркотики # общество # Андрей Швед # Фотофакт

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