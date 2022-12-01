В Беларуси наблюдается рост наркопреступлений среди подростков

Новости Беларуси. Генпрокуратура обеспокоена ростом наркопреступлений среди подростков. В ходе проверок выявлены недостатки в профилактической работе со школьниками и неблагополучными семьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Статистика показывает, с каждым годом дети все чаще попадают в наркосети. Например, в 2021 году в несколько раз больше выявлено и привлечено к ответственности подростков, которые занимались сбытом запрещенных препаратов.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Нами изучено более 500 учреждений образования, выявлены системные недостатки, связанные с индивидуальной работой с подростками. В каждом третьем учебном заведении мы отмечаем этот недостаток. В каждом восьмом прокурорами выявлены явные факты, связанные неблагополучием в семье среди учеников и учащихся и игнорированием или отсутствием подходов со стороны педагогов и других ответственных лиц к профилактике и индивидуальной работе с такими подростками.

В Беларуси за незаконный оборот наркотиков срок наказания предусмотрен до 25 лет.