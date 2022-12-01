90 уникальных рецептов национальной кулинарии. В Минске презентовали книгу «Белорусская кухня»

90 уникальных рецептов нашей национальной кухни на белорусском, русском и английском языках, уверены составители, не оставят голодными ни любителей, ни гурманов. Книга посвящена культурным традициям наших предков и основана на вкусовых предпочтениях знаменитых краеведов и родных автора. Он даже написал песню о белорусской кухне. При этом Ващенко не смог удержаться и сам продегустировал половину блюд из своего сборника рецептов. Среди них – национальный хлеб из домашней печи и редкие кулинарные угощения со стола нынешних современников: овсяные кисели, манники, крупени, различные виды клецок, комов, стульцев.