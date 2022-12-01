90 уникальных рецептов национальной кулинарии. В Минске презентовали книгу «Белорусская кухня»

Новости Беларуси. Вкусные новости для хозяюшек. В Беларуси увидело свет третье издание книги «Белорусская кухня» Александра Ващенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 декабря ее презентовали в Минске.
Новости Беларуси. Вкусные новости для хозяюшек. В Беларуси увидело свет третье издание книги «Белорусская кухня» Александра Ващенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 декабря ее презентовали в Минске.
90 уникальных рецептов нашей национальной кухни на белорусском, русском и английском языках, уверены составители, не оставят голодными ни любителей, ни гурманов. Книга посвящена культурным традициям наших предков и основана на вкусовых предпочтениях знаменитых краеведов и родных автора. Он даже написал песню о белорусской кухне. При этом Ващенко не смог удержаться и сам продегустировал половину блюд из своего сборника рецептов. Среди них – национальный хлеб из домашней печи и редкие кулинарные угощения со стола нынешних современников: овсяные кисели, манники, крупени, различные виды клецок, комов, стульцев.
Александр Ващенко, автор книги «Белорусская кухня»:
Калі мы пазнаёмім вучняў-кулінараў са старажытнымі рэцэптамі, я думаю, што хаця б нешта яны навучацца гатаваць і перададуць сваім дзецям.
Сергей Латышкевич, мастер производственного обучения Минского государственного профессионально-технического колледжа кулинарии:
Для меня очень сильно будет интересно узнать что-то новое по поводу десертов именно белорусской кухни, потому что, как правило, о горячих каких-то закусках уже немножко владеем информацией, что-то понятное. Будем чтить и учить детей готовить.
Издание адресовано широкому кругу читателей. Помимо основной части, книга содержит краткий словарь устаревших слов, выражений и кулинарных терминов.
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