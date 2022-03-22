Подразделения БЭП Беларуси отмечают 85-летний юбилей. Что говорит начальник лучшего из них?

Новости Беларуси. 85-летний юбилей у подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Служба борется с такими правонарушениями в сфере экономики, как мошенничество, фальшивомонетничество, взяточничество, коррупция. Стоит на страже экономических интересов страны и каждого человека в отдельности.

Со значительными успехами к юбилейной дате подошли и сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД Минска. По результатам работы за 2021 год признано лучшим из самых крупных подразделений милиции в стране.