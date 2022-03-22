Прямой эфир

Подразделения БЭП Беларуси отмечают 85-летний юбилей. Что говорит начальник лучшего из них?

22 марта 2022 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 85-летний юбилей у подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Служба борется с такими правонарушениями в сфере экономики, как мошенничество, фальшивомонетничество, взяточничество, коррупция. Стоит на страже экономических интересов страны и каждого человека в отдельности.  

Подразделения БЭП Беларуси отмечают 85-летний юбилей. Что говорит начальник лучшего из них?-1

Со значительными успехами к юбилейной дате подошли и сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД Минска. По результатам работы за 2021 год признано лучшим из самых крупных подразделений милиции в стране.  

Подразделения БЭП Беларуси отмечают 85-летний юбилей. Что говорит начальник лучшего из них?-4

Андрей Ильенков, начальник ОБЭП криминальной милиции Фрунзенского РУВД:  
В 2021 году только силами сотрудников моего подразделения было выявлено более 60 экономических и коррупционных преступлений. Предотвращен вред экономическим интересам государства на сумму более 400 тысяч рублей. Изъято товарно-материальных ценностей из нелегального оборота на сумму более 100 тысяч рублей.  

# Милиция Беларуси # общество # Андрей Ильенков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Как штраф, так и лишение права управления». До 90% ДТП связаны с нарушением скоростного режима
22 марта 2022 13:58

«Как штраф, так и лишение права управления». До 90% ДТП связаны с нарушением скоростного режима

«Есть свой взгляд и своё мнение». Почему в основе молодёжных субкультур лежит протест обществу?
22 марта 2022 13:53

«Есть свой взгляд и своё мнение». Почему в основе молодёжных субкультур лежит протест обществу?

«10 лет назад были так популярны». Почему исчезают субкультуры и что на это влияет?
22 марта 2022 13:49

«10 лет назад были так популярны». Почему исчезают субкультуры и что на это влияет?