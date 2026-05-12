Прямой эфир

Польша до конца мая заключит 60 контрактов на поставку вооружений

12 мая 2026 11:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министерство обороны Польши сообщило о намерении заключить до конца мая 60 контрактов на поставку вооружения. Цена вопроса – почти 45 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша до конца мая заключит 60 контрактов на поставку вооружений-2

Для воплощения масштабных планов по милитаризации, Варшава нашла источник финансирования. Спонсировать покупку бронетехники, артиллерийских систем и боеприпасов будет Евросоюз. Польша первой заключила договор на получение средств ЕС в рамках программы перевооружения и не отказывается от замысла сделать свою армию самой сильной в Европе и даже в НАТО.

Польша до конца мая заключит 60 контрактов на поставку вооружений-4

Дональд Туск, премьер-министр Польши:
Мы понимаем, в какое время живем. Поэтому мы хотим добиться, чтобы польская армия и наша оружейная промышленность были способны противостоять любым вызовам. Мы выделим огромные средства на на нужды военных предприятий и развитие наших технологических возможностей.

Польша до конца мая заключит 60 контрактов на поставку вооружений-6

Как сообщили в Министерстве обороны Польши, более 4 миллиардов евро пойдет на создание беспилотников и противодроновой защиты. Также через несколько недель ожидается поставка новейших американских истребителей F-35. Варшава закупает у США 32 таких самолета, а также почти 100 боевых вертолетов и системы разведки.

# Новости Польши

Другие новости рубрики

Все новости
МВД: около 400 сообщений о телефонных мошенниках поступило в милицию в течение суток
12 мая 2026 09:58

МВД: около 400 сообщений о телефонных мошенниках поступило в милицию в течение суток

Дональд Трамп рассматривает план возобновления военных действий против Ирана
12 мая 2026 09:45

Дональд Трамп рассматривает план возобновления военных действий против Ирана

В Судане предприятия возобновляют работу после войны
12 мая 2026 09:02

В Судане предприятия возобновляют работу после войны

В бразильском Сан-Паулу произошел взрыв в здании из-за утечки газа
12 мая 2026 08:55

В бразильском Сан-Паулу произошел взрыв в здании из-за утечки газа

Премьер-министр Индии призвал граждан к жесткой экономии
12 мая 2026 08:46

Премьер-министр Индии призвал граждан к жесткой экономии

Великобритания рискует потерять 160 тысяч рабочих мест из-за кризиса
12 мая 2026 08:41

Великобритания рискует потерять 160 тысяч рабочих мест из-за кризиса

В Польше резко выросло число психических расстройств среди работников
12 мая 2026 08:37

В Польше резко выросло число психических расстройств среди работников

Французские фермеры под Лионом заблокировали нефтезавод из‑за взлета цен на топливо
12 мая 2026 08:36

Французские фермеры под Лионом заблокировали нефтезавод из‑за взлета цен на топливо

Прямой авиарейс между Минском и Чебоксарами запустят 15 июня
11 мая 2026 18:01

Прямой авиарейс между Минском и Чебоксарами запустят 15 июня

Брюссель предупредил Фицо о проблемах из-за поездки в Москву
11 мая 2026 17:38

Брюссель предупредил Фицо о проблемах из-за поездки в Москву

Очередь на въезд в ЕС увеличилась почти на 300 машин за выходные
11 мая 2026 17:20

Очередь на въезд в ЕС увеличилась почти на 300 машин за выходные

Эксперты призывают европейцев готовиться к подорожанию продовольствия
11 мая 2026 16:55

Эксперты призывают европейцев готовиться к подорожанию продовольствия