Польша до конца мая заключит 60 контрактов на поставку вооружений

Министерство обороны Польши сообщило о намерении заключить до конца мая 60 контрактов на поставку вооружения. Цена вопроса – почти 45 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министерство обороны Польши сообщило о намерении заключить до конца мая 60 контрактов на поставку вооружения. Цена вопроса – почти 45 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для воплощения масштабных планов по милитаризации, Варшава нашла источник финансирования. Спонсировать покупку бронетехники, артиллерийских систем и боеприпасов будет Евросоюз. Польша первой заключила договор на получение средств ЕС в рамках программы перевооружения и не отказывается от замысла сделать свою армию самой сильной в Европе и даже в НАТО.
Дональд Туск, премьер-министр Польши:
Мы понимаем, в какое время живем. Поэтому мы хотим добиться, чтобы польская армия и наша оружейная промышленность были способны противостоять любым вызовам. Мы выделим огромные средства на на нужды военных предприятий и развитие наших технологических возможностей.
Как сообщили в Министерстве обороны Польши, более 4 миллиардов евро пойдет на создание беспилотников и противодроновой защиты. Также через несколько недель ожидается поставка новейших американских истребителей F-35. Варшава закупает у США 32 таких самолета, а также почти 100 боевых вертолетов и системы разведки.