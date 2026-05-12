Польша до конца мая заключит 60 контрактов на поставку вооружений

Министерство обороны Польши сообщило о намерении заключить до конца мая 60 контрактов на поставку вооружения. Цена вопроса – почти 45 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для воплощения масштабных планов по милитаризации, Варшава нашла источник финансирования. Спонсировать покупку бронетехники, артиллерийских систем и боеприпасов будет Евросоюз. Польша первой заключила договор на получение средств ЕС в рамках программы перевооружения и не отказывается от замысла сделать свою армию самой сильной в Европе и даже в НАТО.

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

Мы понимаем, в какое время живем. Поэтому мы хотим добиться, чтобы польская армия и наша оружейная промышленность были способны противостоять любым вызовам. Мы выделим огромные средства на на нужды военных предприятий и развитие наших технологических возможностей.