Прямой эфир

В одном из минских районов больше не будут отключать горячую воду летом

15 апреля 2019 20:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Коммунальное счастье! В одном из кварталов Советского района в Минске перестанут отключать горячую воду летом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В одном из минских районов больше не будут отключать горячую воду летом-1

К плановой замене теплосетей приступили на улицах Платонова, Краснозвездная, Золотая Горка и Гикало. На время II Европейских игр работы приостановятся, однако после реконструкцию возобновят и завершат к началу отопительного сезона.

Неудобства, которые предстоит пережить жителям квартала, компенсируют хорошей новостью – жилые дома в этом квартале больше не будут отключать от горячего водоснабжения летом. К слову, сезон ремонта теплосетей в столице в 2019 году стартует 13 мая.

Что думают по этому поводу минчане, смотрите в видеоинформации.

# Отключение горячей воды # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Подруга для Тристана. В Минском зоопарке появилась молодая медведица из Пензы
15 апреля 2019 20:27

Подруга для Тристана. В Минском зоопарке появилась молодая медведица из Пензы

«Всем городом делаем доброе дело». Благотворительная акция «Корзина к Пасхе» стартовала в Солигорске
15 апреля 2019 20:15

«Всем городом делаем доброе дело». Благотворительная акция «Корзина к Пасхе» стартовала в Солигорске

Успешный старт. Школьники из Клецкого района получили больше всего наград на областном конкурсе по программированию
15 апреля 2019 19:58

Успешный старт. Школьники из Клецкого района получили больше всего наград на областном конкурсе по программированию