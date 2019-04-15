В одном из минских районов больше не будут отключать горячую воду летом

Новости Беларуси. Коммунальное счастье! В одном из кварталов Советского района в Минске перестанут отключать горячую воду летом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К плановой замене теплосетей приступили на улицах Платонова, Краснозвездная, Золотая Горка и Гикало. На время II Европейских игр работы приостановятся, однако после реконструкцию возобновят и завершат к началу отопительного сезона.

Неудобства, которые предстоит пережить жителям квартала, компенсируют хорошей новостью – жилые дома в этом квартале больше не будут отключать от горячего водоснабжения летом. К слову, сезон ремонта теплосетей в столице в 2019 году стартует 13 мая.