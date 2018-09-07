Победителей городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер-2018» наградят 7 сентября

Новости Беларуси. Минску исполняется 951 год! Первые аккорды праздничных мероприятий прозвучат уже сегодня, 7 сентября, – состоится традиционное награждение победителей городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер – 2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году в нем приняли участие 19 тысяч работников предприятий и организаций Минска. 8 сентября свои награды получат лауреаты конкурса «Минчанин года». После всех желающих приглашают побывать на фестивале «Мiнск старажытны», увидеть модные показы у ратуши.