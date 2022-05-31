Куда сходить летом в Минске? Составили гид по культурным местам столицы

Вера Позняк, корреспондент:
Правильно спланированный отдых – залог ярких эмоций. Составим гид по культурным местам столицы.
Вера Позняк, корреспондент:
Правильно спланированный отдых – залог ярких эмоций. Составим гид по культурным местам столицы.
В преддверии летних каникул предлагаем отправиться всей семьей в незабываемое путешествие по «Котовасии». В галерее собраны арт-объекты со всех уголков Земного шара, а посвящена такая удивительная выставка котам, которые, к слову, там живут и с удовольствием проведут для вас экскурсию.
Василий Супрунюк, основатель арт-галереи «Котовасия»:
Здесь больше 7 300 работ, почти 7 500. Представлены все виды декоративно-прикладного искусства. Я не знаю такого вида, которого у нас нет. Эти работы собраны из 106 стран, собирали их больше 20 лет. И это не просто какие-то поделки. Это произведения настоящего высокого искусства. Авторы с мировыми именами, которых знает весь мир. Здесь живут три котика: Пако, Яша и Негро, которые сопровождают посетителей во всех их наблюдениях, похождениях. Вся выручка, которая поступает нам от галереи, идет на содержание животных в центре помощи «Старый кот». Ждем вас. Каждый ваш приход – это непосредственное, при этом тайное участие в этом процессе.
Традиционно один из крупнейших выставочных проектов проходит во Дворце искусств. Фестиваль «Арт-Минск» собрал в себе наиболее актуальные направления художественной арт-сцены.
Екатерина Янковская, организатор фестиваля искусства «Арт-Минск 2022»:
В этом году фестиваль «Арт-Минск» собрал, как всегда, наиболее интересные и актуальные стили в изобразительном искусстве. За последний год представлено более 550 работ художников. Основной особенностью фестиваля является то, что, например, мы можем увидеть не только традиционные виды искусства (живопись, графику), но и познакомиться с искусством современной белорусской фотографии. В этом году на фестиваль подавали заявки абсолютно новые авторы, которые ранее не участвовали в художественной жизни Минска. Также мы можем познакомиться с известными белорусскими художниками – такими, как, например, Владимир Савич, Владимир Зинкевич.
Вера Позняк:
Балетное лето в Большом стартует с 7 июня. В программе – исключительно премьеры этого сезона и звезды мировой балетной сцены.
Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженный артист России:
Все самое интересное, что происходило на протяжении 89-го сезона Большого театра Беларуси, будет показано во время фестиваля «Лето балета». «Спящая красавица» – премьера, в которой будут принимать участие артисты как Большого, так и мариинских театров, в том числе с участием ведущего мастера сцены Артемом Баньковским. Вторым спектаклем, удивлением для меня в программе, стал «Конек-Горбунок». В «Лебедином озере» будет принимать участие пара лирико-романтических танцовщиков театра Станиславского и Немировича-Данченко. Что приятно, это пара давно сложившаяся и очень нам важна в формате как взаимоотношений на сцене, так и отношения к нашему театру. «Спящая красавица», «Конек-Горбунок», «Лебединое озеро» и заключительный гала-концерт станут украшением фестиваля «Лето балета» 89-го сезона Большого театра Беларуси.
*На правах рекламы.