Куда сходить летом в Минске? Составили гид по культурным местам столицы

Вера Позняк, корреспондент:

Правильно спланированный отдых – залог ярких эмоций. Составим гид по культурным местам столицы. «Котовасия»

В преддверии летних каникул предлагаем отправиться всей семьей в незабываемое путешествие по «Котовасии». В галерее собраны арт-объекты со всех уголков Земного шара, а посвящена такая удивительная выставка котам, которые, к слову, там живут и с удовольствием проведут для вас экскурсию.

Василий Супрунюк, основатель арт-галереи «Котовасия»:

Здесь больше 7 300 работ, почти 7 500. Представлены все виды декоративно-прикладного искусства. Я не знаю такого вида, которого у нас нет. Эти работы собраны из 106 стран, собирали их больше 20 лет. И это не просто какие-то поделки. Это произведения настоящего высокого искусства. Авторы с мировыми именами, которых знает весь мир. Здесь живут три котика: Пако, Яша и Негро, которые сопровождают посетителей во всех их наблюдениях, похождениях. Вся выручка, которая поступает нам от галереи, идет на содержание животных в центре помощи «Старый кот». Ждем вас. Каждый ваш приход – это непосредственное, при этом тайное участие в этом процессе. «Арт-Минск 2022»

Традиционно один из крупнейших выставочных проектов проходит во Дворце искусств. Фестиваль «Арт-Минск» собрал в себе наиболее актуальные направления художественной арт-сцены.

Екатерина Янковская, организатор фестиваля искусства «Арт-Минск 2022»:

В этом году фестиваль «Арт-Минск» собрал, как всегда, наиболее интересные и актуальные стили в изобразительном искусстве. За последний год представлено более 550 работ художников. Основной особенностью фестиваля является то, что, например, мы можем увидеть не только традиционные виды искусства (живопись, графику), но и познакомиться с искусством современной белорусской фотографии. В этом году на фестиваль подавали заявки абсолютно новые авторы, которые ранее не участвовали в художественной жизни Минска. Также мы можем познакомиться с известными белорусскими художниками – такими, как, например, Владимир Савич, Владимир Зинкевич. «Балетное лето в Большом»

Вера Позняк:

Балетное лето в Большом стартует с 7 июня. В программе – исключительно премьеры этого сезона и звезды мировой балетной сцены.