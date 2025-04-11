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Алексей Протас не попал в заявку на матч с «Каролиной» из-за травмы

11 апреля 2025 11:10
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В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» в домашнем матче по буллитам переиграл «Каролину» – 5:4, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский форвард столичной команды Алексей Протас в заявку на матч из-за травмы не был включен. Он пропустил второй матч кряду. Команда Протаса обеспечила себе первое место в турнирной таблице Восточной конференции. И гарантировала первый номер посева в плей-офф Кубка Стэнли.

Чикаго с Артемом Левшуновым в выездном поединке выиграл у Бостона со счетом 5:2. Белорусский защитник ястребов результативными действиями не отметился. Он провел на льду 20 минут 20 секунд и заработал коэффициент плюс «1».

# Хоккей

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