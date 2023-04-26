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Куда пойдут служить новобранцы? Юрий Кузьмин раскрыл подробности

26 апреля 2023 13:32
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Новости Беларуси. Отправка призывников на срочную военную службу началась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Куда пойдут служить новобранцы? Юрий Кузьмин раскрыл подробности-1

Призыв проходит согласно законодательству без каких-либо особых изменений – подчеркивают в Министерстве обороны.  

Куда пойдут служить новобранцы? Юрий Кузьмин раскрыл подробности-4

Юрий Кузьмин, заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Министерства обороны Беларуси:  
Сегодня первый день отправки. Планируется направить около 1 000 призывников со всех областных и минского городского сборных пунктов. Пополнение будет направлено на комплектование сил специальных операций, Минской военной комендатуры и 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Всего на укомплектование Вооруженных Сил других войск и воинских формирований планируется направить около 10 тысяч человек. Кроме того, в соответствии с Указом главы государства, студенты первого курса учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля, имеющие право на отсрочку для продолжения образования, могут быть призваны на службу в резерве по их собственному желанию. Которое они могут пройти в ходе летних каникул.  

Куда пойдут служить новобранцы? Юрий Кузьмин раскрыл подробности-7

Призыв продлится по 5 мая, а 20 мая военнослужащие нового пополнения принесут присягу.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Юрий Кузьмин # Фотофакт

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