Куда пойдут служить новобранцы? Юрий Кузьмин раскрыл подробности

Юрий Кузьмин, заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Министерства обороны Беларуси:

Сегодня первый день отправки. Планируется направить около 1 000 призывников со всех областных и минского городского сборных пунктов. Пополнение будет направлено на комплектование сил специальных операций, Минской военной комендатуры и 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Всего на укомплектование Вооруженных Сил других войск и воинских формирований планируется направить около 10 тысяч человек. Кроме того, в соответствии с Указом главы государства, студенты первого курса учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля, имеющие право на отсрочку для продолжения образования, могут быть призваны на службу в резерве по их собственному желанию. Которое они могут пройти в ходе летних каникул.