Бюджетных мест стало больше. Игорь Петришенко рассказал подробности грядущей вступительной кампании

Новости Беларуси. К вступительной кампании в Беларуси все готово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это констатировал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на первом заседании госкомиссии по контролю за ее ходом.

В 2023 году формат поступления в высшие и средние специальные учебные заведения у абитуриентов претерпели изменения. Выпускники школ впервые сдадут централизованные экзамены. Испытания по русскому или белорусскому языку пройдут 14 мая, по второму предмету на выбор – 21 мая.

Далее с 1 июня в вузах начнется прием документов на условиях целевой подготовки. Абитуриенты сдадут один внутренний экзамен в устной или практической форме. С 14 июня стартует ЦТ. Его пройдут те, кому после сдачи централизованного экзамена понадобится сертификат по еще одному предмету для поступления в вуз. После прохождения всех испытаний начнется прием документов и зачисление.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

В текущем году 52 200 мест. Из них 28 400 – это бюджетная основа, она чуть увеличилась (на 600 мест). И, соответственно, 23 700 – это платная основа. Мы чуть снизили планку. Порядка на 1 300 мест меньше на платную основу мы будем принимать. Самое главное – вступительная кампания. Текущая, последующих годов. Это в том, что мы должны рассмотреть мотивированных ребят. И с учетом уровня знаний обеспечить соответствующую траекторию их поступления в высшие учебные заведения.