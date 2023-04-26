Весенний призыв. В Беларуси началась отправка срочников к местам прохождения службы
Новости Беларуси. Ряды Вооруженных Сил Беларуси 26 апреля пополнят призывники – начинается отправка к местам прохождения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По информации Минобороны, уже в эту среду в воинские части прибудут не менее 1 000 человек.
А всего в апреле-мае на срочную военную службу и службу в резерве направят около 10 тысяч призывников. Ранее в военных комиссариатах проведена плановая работа по всестороннему изучению и профессиональному психологическому отбору кандидатов для комплектования войск.
Вручение повесток на отправку призывникам организовали в знаковых местах и в торжественной обстановке. Церемония принятия военной присяги у прибывшего пополнения в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил запланирована на 20 мая.