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Весенний призыв. В Беларуси началась отправка срочников к местам прохождения службы

26 апреля 2023 07:09
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Новости Беларуси. Ряды Вооруженных Сил Беларуси 26 апреля пополнят призывники – начинается отправка к местам прохождения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По информации Минобороны, уже в эту среду в воинские части прибудут не менее 1 000 человек.  

Весенний призыв. В Беларуси началась отправка срочников к местам прохождения службы-1

А всего в апреле-мае на срочную военную службу и службу в резерве направят около 10 тысяч призывников. Ранее в военных комиссариатах проведена плановая работа по всестороннему изучению и профессиональному психологическому отбору кандидатов для комплектования войск.  

Весенний призыв. В Беларуси началась отправка срочников к местам прохождения службы-4

Вручение повесток на отправку призывникам организовали в знаковых местах и в торжественной обстановке. Церемония принятия военной присяги у прибывшего пополнения в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил запланирована на 20 мая.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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