Весенний призыв. В Беларуси началась отправка срочников к местам прохождения службы

Новости Беларуси. Ряды Вооруженных Сил Беларуси 26 апреля пополнят призывники – начинается отправка к местам прохождения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По информации Минобороны, уже в эту среду в воинские части прибудут не менее 1 000 человек.

А всего в апреле-мае на срочную военную службу и службу в резерве направят около 10 тысяч призывников. Ранее в военных комиссариатах проведена плановая работа по всестороннему изучению и профессиональному психологическому отбору кандидатов для комплектования войск.