В Минске почтили память жертв и героев-чернобыльцев у мемориальной доски Василия Игнатенко

Новости Беларуси. Во всех регионах страны 26 апреля проходят памятные акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске память жертв и героев-чернобыльцев сегодня почтили у мемориальной доски, установленной в честь Василия Игнатенко.

Белорус среди первых пожарных ринулся в эпицентр огня на ЧАЭС и проложил рукавную линию на 70-метровой высоте. Без этого чернобыльская история могла быть еще более трагичной. В ликвидации аварии участвовали более 600 тысяч человек. Многие ценой собственной жизни. Первый и самый жестокий удар в трагедии на атомной станции в Чернобыле приняли именно пожарные. Новое поколение белорусских спасателей понимает значимость событий 37-летней давности и уважает подвиг героев-ликвидаторов катастрофы.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Так, к сожалению, сложилось, что основной удар был нанесен по Республике Беларусь. 95 деревень полностью перестали существовать. Люди оттуда уехали. 117 тысяч километров территории, самой лучшей территории в нашей стране, благоустроенной, было потеряно на долгие годы.

Александр Мартинович, участник ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС:

Чтобы те курсанты, которые сегодня в строю стояли, помнили про то, что они стоят на страже в том числе и безопасности атомной станции. Потому что одним из ключевых на сегодня департаментов Министерства по чрезвычайным ситуациям является департамент по атомному надзору.

Александр Максимов, курсант Университета гражданской защиты:

Чтобы Чернобыль больше не повторился, нам необходимо проводить такие вот мероприятия. И мы, будущие спасатели нашей страны, хотим гарантировать, наверное, безопасность нашего будущего.