Белорусским ветеранам Великой Отечественной войны до 4 мая выплатят матпомощь

Новости Беларуси. В Беларуси начали выплачивать материальную помощь ко Дню Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее получат более 10 тысяч человек, средства должны быть начислены до 4 мая.

В соответствии с решением Президента Беларуси, каждый год ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, а также лицам, пострадавшим от последствий военных действий, выплачивается материальная помощь. Речь идет о суммах от 850 рублей до 2 000 каждому.