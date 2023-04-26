Прямой эфир

Белорусским ветеранам Великой Отечественной войны до 4 мая выплатят матпомощь

26 апреля 2023 13:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси начали выплачивать материальную помощь ко Дню Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее получат более 10 тысяч человек, средства должны быть начислены до 4 мая.  

Белорусским ветеранам Великой Отечественной войны до 4 мая выплатят матпомощь-1

В соответствии с решением Президента Беларуси, каждый год ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, а также лицам, пострадавшим от последствий военных действий, выплачивается материальная помощь. Речь идет о суммах от 850 рублей до 2 000 каждому.  

# День Победы # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бюджетных мест стало больше. Игорь Петришенко рассказал подробности грядущей вступительной кампании
26 апреля 2023 11:21

Бюджетных мест стало больше. Игорь Петришенко рассказал подробности грядущей вступительной кампании

В Минске почтили память жертв и героев-чернобыльцев у мемориальной доски Василия Игнатенко
26 апреля 2023 11:12

В Минске почтили память жертв и героев-чернобыльцев у мемориальной доски Василия Игнатенко

ГПК: зафиксировано нарушение белорусской границы со стороны Литвы
26 апреля 2023 10:33

ГПК: зафиксировано нарушение белорусской границы со стороны Литвы