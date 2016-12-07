Вот сейчас нас просто переедут, типичная ситуация для двора: минчане из привокзальных домов в осаде машин

Парковочные места – они, как девушки. Чуть замешкался и лучшие уже заняты. Герой этого сюжета не тормозит, но место под солнцем для своего железного друга найти никак не может. Немало сломано копий в баталиях о проблеме парковок в минских дворах. О ситуации, которая сложилась во дворе дома по адресу Бобруйская, 19, мы уже говорили полгода назад.



Алексей Ясинский:

Невозможно припарковаться во дворе, постоянно приезжают посторонние авто.

Я приезжаю вечером после работы и все парковочные места заняты. Что нам делать, я не знаю. Алексей неоднократно пытался беседовать с непрошеными гостями, вызывал сотрудников ГАИ, во дворе дежурил эвакуатор. В конце концов, минчанин настолько устал от бесконечного вторжения чужого автотранспорта, что готов был лично профинансировать создание закрытой парковки в собственном дворе.



Алексей Ясинский:

У нас есть место во дворе, где можно припарковаться и не мешать машинам спецтранспорта. Хотелось бы знать, можно ли на этом участке обустроить частную парковку со шлагбаумом для жителей дома, чтобы посторонние туда попасть не могли. Как это сделать?

Минчанину посоветовали обратиться в администрацию города. И вот, спустя полгода, за свой двор и против чужого четырёхколёсного поголовья борются уже более сотни человек. Минчанин:

Мы взяли на себя инициативу, были созданы инициативные группы. Собрали 117 подписей с жильцов прилегающих к этому двору домов, чтобы заявить о необходимости решить проблему.



А между тем, в 2015 году реализовывался проект под названием «Привокзальная площадь», он включал не только транспортный терминал. Вторая его часть охватывала вопрос дворовых территорий.

Однако, до наведения порядка во дворах так и не дошли. И зря. Расположенные неподалеку железнодорожный и автовокзал, а также торговый центр сделали данный двор необычайно привлекательным и популярным. Наличие паркинга и платных стоянок погоды не делают. А горячее желание сэкономить вдохновляет автовладельцев на многочисленные нарушения. Не заботятся они и о том, что жильцы, проживающие по данному адресу, вынуждены терпеть неудобства. Минчанин: Вот видите, нас сейчас просто переедут. И это – очень типичная ситуация для нашего двора. Мне кажется, можно светофоры ставить.



Минчанка:

У меня маленький ребёнок, не отпускаю его руку, потому что люди, которые приезжают в наш двор, носятся на такой скорости, что мы уже не раз попадали в такие ситуации… С коляской иногда пройти не могу.

Стоят машины, припаркованные в два ряда, и места для проезда с коляской просто нет. Кстати, для Минска уже не нова ситуация, когда во двор не может проехать, например, машина «скорой помощи», а всё потому, что большинство дворов города превращаются в стихийные автостоянки. Преодолеть полосу препятствий не всегда удается спецтранспорту и в этом дворе. Минчанка:

Ругань, пробки, потому что большая машина с мусором – они не могут сюда подъехать. «Скорая помощь» тоже, сколько не вызывали, постоянные проблемы, потому что тоже не может подъехать.



И вот, обивая пороги различных инстанций, минчане стараются навести порядок в собственном дворе.

Минчанин:

Мы обратились в администрацию железной дороги, которые сослались на неподведомственность, отослали нас в ГАИ, оттуда мы тоже получили письмо, которое не решало наших проблем. После мы обратились в горисполком. Нам говорят: «Да, действительно, это возможно, если вы пройдёте предусмотренную законом процедуру из 12 пунктов, один из которых – создание товарищества собственников». Минчане недоумевают. По закону, товарищество собственников, которое является юридическим лицом, может объединять жильцов только одного дома. Офисные площади, штат, содержание организации – все это необременительно. Но только в том случае, если в доме, скажем, квартир 120. Минчанин:

В каждом из 4 домов, которые прилегают к нашему двору, должно быть организовано свое товарищество собственников. Но у нас дома старые, квартир в них от 36 до 50. Это значит, что содержание товарищества в каждом доме должно лечь на плечи 36 квартир. Это старый район, молодых семей не так много и для людей пожилых, пенсионеров это – непосильный груз в финансовом плане. Мы говорили о том, что жильцы домов, прилегающих к этому двору, согласны взять на себя расходы и по установке шлагбаума, и по содержанию. Однако, создать закрытую автостоянку, либо установить шлагбаум на въезде во двор, пусть своими силами и за свой счет, минчане не имеют права.



Жильцам напоминают, это станет возможным только в том случае, если в данном дворе будет создано 4 товарищества собственников.