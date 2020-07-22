Уезжая, взяли некоторые вещи и кота, а в Беларуси за несколько лет «вырастили» клубничный бизнес. История одной семьи из Украины

Новости Беларуси. Беларусь продолжает оставаться вторым домом для семей, которые были вынуждены покинуть свою родину и бежать от войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня у нас проживают около 9,5 тысячи беженцев, лиц, которые ищут убежище, и людей без гражданства. Они не опускают руки, стараются наладить жизнь и быт. Наша следующая история о семье из Украины, которая под Гродно еще и развивает свой бизнес. Пять лет без войны – репортаж Галины Буро.

Бывает клубничка надгрызанная, чаще всего слизнями. Это говорит о том, что едят насекомые, значит, ничего в ней нет нехорошего.

5,5 тысяч клубничных кустов и три пары рук. Димитрий здесь за главного агронома, жена и старшая дочь – его главные помощники. Нанимают и местных жителей на сбор, ведь за пару дней на плантации вырастает до 150 килограммов ягоды.

Галина Буро, корреспондент:

Горячий клубничный сезон здесь с начала июня. И тогда дни в семье расписаны буквально по часам. С 5 утра на поле начинают сбор ягоды, чтобы после обеда отвезти ее на рынок.

О клубнике знают все, ведь занимались ею еще в Украине. Там, в поселке Новолуганское, был свой налаженный бизнес, спокойный быт, дочь пошла в первый класс. А тут случился майдан в Киеве, и в их жизнь ворвалась война. Начались обстрелы. Надежда вспоминает: каждую ночь плакала, боялась, что утро для ее родных может не наступить.

Надежда Гнатюк, жительница агрогородка Озеры:

Дима предложил: «Поехали в Беларусь». Все: «Да, поехали». Мы грузили вещи под подъездом в машину, и вот рядом где-то ложились снаряды, тоже было страшно. В первое время я сходила с ума, я хотела домой, очень хотела домой. Я была не готова, а Дима: «Надя, ты не права, все у нас будет хорошо здесь».

Некоторые вещи и рыжий кот Бакс – все, что смогли увезти. В Беларуси было где жить – в агрогородке Озеры когда-то муж ее мамы получил дом как чернобылец. Переезд решили отметить салютом, но от залпов дочь начала плакать. К мирной жизни привыкали долго, первые два года прошли в растерянности.

Дмитрий Гнатюк, житель агрогородка Озеры:

В Украине у меня были большие площади, у меня было где-то 12 гектаров клубники и порядка 4 гектаров малины. И когда туда вложил всю свою душу… Если честно, я никогда не думал, что я опять вернусь к занятию этим сельским хозяйством, потому что тяжело было. В Беларуси рынок сбыта получше, это прибыльнее – занятие клубникой, чем в Украине.

Сначала взяли 10 соток, потом еще 2 гектара, оформили личное подсобное хозяйство. И были очень удивлены, когда как беженцам представительство ООН в Беларуси подарило им минитрактор.

В Украине мы привыкли рассчитывать только на свои силы. И когда они сказали, что приобретут нам технику – это было вообще... Мы сразу даже не поверили!

В Беларуси пустила корни не только клубника – здесь родилась их младшая дочь. А старшая уже идет в 7 класс.

Анастасия Гнатюк, жительница агрогородка Озеры:

Я уже привыкла жить в Беларуси, я тут хожу в школу, гуляю с друзьями. У меня, получилось так, две родины теперь.

Иногда, находясь в общественных местах, слышу такие разговоры, что вот не совсем хорошо нам живется, хотелось бы лучше. Я не сдержалась, в маршрутке ехав, повернулась к людям и сказала, что вам просто не с чем сравнить. Все хорошо у вас, все просто замечательно. Вот я, сравнивая отношение двух государств к гражданам, это могу смело заявить.