В реалиях дня. Об экономике, законодательстве и роли женщин в важных для страны процессах говорили в Минске

Новости Беларуси. Вопросы экономики, законодательства и роль женщин в важных для страны процессах. Эти и другие вопросы обсудили 22 июля представительницы прекрасного пола, участницы Белорусского союза женщин в формате видеосвязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лейтмотивом «круглого стола» стала тема развития и достижений Беларуси на международной арене, обобщение опыта и внедрение новейших технологий для последующего развития страны и повышения качества жизни.

Эксперты также затронули ключевую тему реалий сегодняшнего дня – особенности работы национальной экономики в условиях последствий преодоления пандемии. Участники мероприятия поделились и мнениями о том, как в нынешних условиях сохранить темпы роста, создавать новые рабочие места, обеспечивать рост доходов людей.

Марина Шалимо, участник клуба «Деловые женщины» общественного объединения «Белорусский союз женщин»:

В союзе женщин проводится уже второй год инициатива, когда женщины подают какие-то конкурсные заявки. Мы их всех рассматриваем. В прошлом году было 24 женских проекта, которые мы курировали, задавали какие-то вопросы. Для них специально создавались какие-то «круглые столы» с экспертами. Они все это слушали. В этом году подали заявки 18 человек.

Я думаю, что таким образом – 24, 18 – у нас создался такой проект ежегодной адресной помощи женщинам-предпринимателям, которые обратились в союз женщин.