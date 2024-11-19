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Вольфович: за рубежом никак не могут успокоиться, чтобы вновь раскачать ситуацию в Беларуси

19 ноября 2024 10:46
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В Беларуси начинаются командно-штабные учения МВД с участием субъектов государственной системы реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфович: за рубежом никак не могут успокоиться, чтобы вновь раскачать ситуацию в Беларуси-2

Мероприятия пройдут в несколько этапов в разных регионах страны, в связи с чем возможно передвижение спецтехники с перекрытием улиц, а также использование пиротехники. Участие в командно-штабных учениях принимает госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Вольфович: за рубежом никак не могут успокоиться, чтобы вновь раскачать ситуацию в Беларуси-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Мероприятие исключительно плановое, нацеленное на проверку способности, готовности сил и средств, входящих в государственную систему реагирования, на акты терроризма. Анализ обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, говорит об усилении тенденций, связанных с обострением общественно-политической ситуации. 

Наши оппоненты, прежде всего за рубежом, никак не могут успокоиться, используют все рычаги и возможности для того, чтобы попытаться вновь раскачать общественно-политическую ситуацию на территории Беларуси.

Вольфович: за рубежом никак не могут успокоиться, чтобы вновь раскачать ситуацию в Беларуси-6

В ходе учений правоохранители продемонстрируют готовность оперативно реагировать на возможные осложнения обстановки во время электоральной кампании. Среди задач, которые будут отработаны, – недопущение проявлений экстремизма и терроризма, вовлечения граждан в противоправные действия, пресечение нарушений общественного порядка.

# Милиция Беларуси # Александр Вольфович # Национальная безопасность

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