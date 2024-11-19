Вольфович: за рубежом никак не могут успокоиться, чтобы вновь раскачать ситуацию в Беларуси

В Беларуси начинаются командно-штабные учения МВД с участием субъектов государственной системы реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятия пройдут в несколько этапов в разных регионах страны, в связи с чем возможно передвижение спецтехники с перекрытием улиц, а также использование пиротехники. Участие в командно-штабных учениях принимает госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Мероприятие исключительно плановое, нацеленное на проверку способности, готовности сил и средств, входящих в государственную систему реагирования, на акты терроризма. Анализ обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, говорит об усилении тенденций, связанных с обострением общественно-политической ситуации.

Наши оппоненты, прежде всего за рубежом, никак не могут успокоиться, используют все рычаги и возможности для того, чтобы попытаться вновь раскачать общественно-политическую ситуацию на территории Беларуси.