В пункте пропуска «Брест» на российском авто нашли предмет, похожий на взрывчатку

Новости Беларуси. В международном пункте пропуска «Брест» в автомобиле обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром 26 августа на въезд в Беларусь прибыло авто на российских регистрационных номерах. В ходе осмотра машины пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5 на 9 сантиметров. Неизвестное устройство крепилось к днищу автомобиля в районе переднего пассажирского сиденья.