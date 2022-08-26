В пункте пропуска «Брест» на российском авто нашли предмет, похожий на взрывчатку

Новости Беларуси. В международном пункте пропуска «Брест» в автомобиле обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В международном пункте пропуска «Брест» в автомобиле обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром 26 августа на въезд в Беларусь прибыло авто на российских регистрационных номерах. В ходе осмотра машины пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5 на 9 сантиметров. Неизвестное устройство крепилось к днищу автомобиля в районе переднего пассажирского сиденья.
Машина была оперативно оцеплена, пропуск лиц и транспортных средств приостановлены. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и саперная группа. После проведения необходимых мероприятий пункт пропуска заработал в штатном режиме. В настоящее время движение транспорта восстановлено.