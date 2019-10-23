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Капсулы с землёй со всех мемориалов и братских могил Беларуси поместят в крипту Храма-Памятника в честь Всех Святых

23 октября 2019 18:26
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Новости Беларуси. Проект «Во славу общей Победы» продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 октября местом памяти стал Берестовицкий район.

Капсулы с землёй со всех мемориалов и братских могил Беларуси поместят в крипту Храма-Памятника в честь Всех Святых-1

С мест захоронений, где покоятся более 1500 воинов и мирных жителей, извлекли землю, после чего ее поместили в общую капсулу памяти. К ней будет приложен список установленных имен погибших и описание военных действий, в которых приняли смерть эти люди. Имена некоторых из них не известны до сих пор.

Капсулы с землёй со всех мемориалов и братских могил Беларуси поместят в крипту Храма-Памятника в честь Всех Святых-4

Ольга Затовка, учащаяся Берестовицкой средней школы имени С. О. Притыцкого:
У меня воевал мой прадедушка, пропал без вести под Сталинградом. Был награжден медалями за отвагу. Для меня это еще и личная память. Мы должны помнить и чтить тех, кто сделал для нас этот мир.

Капсулы с землёй со всех мемориалов и братских могил Беларуси поместят в крипту Храма-Памятника в честь Всех Святых-7

Антон Кулисевич, председатель Берестовицкого райисполкома:
Эта акция в первую очередь направлена на то, чтобы наша молодежь помнила о тех людях, которые погибли ради них. Ради того, чтобы мы могли сегодня в мирном государстве свободно жить и развиваться.

Капсулы с землёй со всех мемориалов и братских могил Беларуси поместят в крипту Храма-Памятника в честь Всех Святых-10

Капсулы со священной землей со всех мемориалов и братских могил Беларуси вертолетами отправят в Минск. 9 мая их поместят в крипту Храма-Памятника в честь Всех Святых.

Капсулы с землёй со всех мемориалов и братских могил Беларуси поместят в крипту Храма-Памятника в честь Всех Святых-13

# Великая Отечественная война # общество # Ольга Затовка # Антон Кулисевич # Фотофакт

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