«Мы получим жильё». Помощник Президента Виталий Прима встретился с жителями Заводского района

Например, одна из жительниц обратилась с просьбой о расширении жилплощади. Сейчас в небольшой двухкомнатной квартире она живет с тремя детьми, мужем и свекровью. Пространства не хватает. Однако варианты решения жилищного вопроса есть.

Татьяна Филипович, многодетная мать:

Я благодарна помощнику Президента. Я думаю, что он мне тоже поможет в этой ситуации разобраться. Мы получим какое-то жилье. Даже на первое время, потому что, как он объяснил, если не социальное, хотя бы на первое время мы получим арендное жилье, чтобы перевести на социальное. Мне бы хотелось, чтобы дети все были вместе со мной.