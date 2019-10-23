«Мы получим жильё». Помощник Президента Виталий Прима встретился с жителями Заводского района
Новости Беларуси. Отсутствие коммуникации – одна из причин возникновения многих проблем, волнующих людей. Такое мнение 2 октября во время приема граждан в Заводском районе столицы озвучил помощник Президента по Минску Виталий Прима, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Например, одна из жительниц обратилась с просьбой о расширении жилплощади. Сейчас в небольшой двухкомнатной квартире она живет с тремя детьми, мужем и свекровью. Пространства не хватает. Однако варианты решения жилищного вопроса есть.
Татьяна Филипович, многодетная мать:
Я благодарна помощнику Президента. Я думаю, что он мне тоже поможет в этой ситуации разобраться. Мы получим какое-то жилье. Даже на первое время, потому что, как он объяснил, если не социальное, хотя бы на первое время мы получим арендное жилье, чтобы перевести на социальное. Мне бы хотелось, чтобы дети все были вместе со мной.
Виталий Прима, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:
Сегодня в Минске порядка 5800 многодетных семей. Разработаны соответствующие планы, определена очередность строительства домов. Задача по обеспечению жильем в ближайшие два года должна быть, естественно, выполнена.
Помощник Президента сегодня выслушал 14 человек. Многие проблемы удалось решить сразу.