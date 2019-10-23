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«Мы получим жильё». Помощник Президента Виталий Прима встретился с жителями Заводского района

23 октября 2019 17:27
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Новости Беларуси. Отсутствие коммуникации – одна из причин возникновения многих проблем, волнующих людей. Такое мнение 2 октября во время приема граждан в Заводском районе столицы озвучил помощник Президента по Минску Виталий Прима, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Мы получим жильё». Помощник Президента Виталий Прима встретился с жителями Заводского района-1

Например, одна из жительниц обратилась с просьбой о расширении жилплощади. Сейчас в небольшой двухкомнатной квартире она живет с тремя детьми, мужем и свекровью. Пространства не хватает. Однако варианты решения жилищного вопроса есть.

«Мы получим жильё». Помощник Президента Виталий Прима встретился с жителями Заводского района-4

Татьяна Филипович, многодетная мать:
Я благодарна помощнику Президента. Я думаю, что он мне тоже поможет в этой ситуации разобраться. Мы получим какое-то жилье. Даже на первое время, потому что, как он объяснил, если не социальное, хотя бы на первое время мы получим арендное жилье, чтобы перевести на социальное. Мне бы хотелось, чтобы дети все были вместе со мной.

«Мы получим жильё». Помощник Президента Виталий Прима встретился с жителями Заводского района-7

Виталий Прима, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:
Сегодня в Минске порядка 5800 многодетных семей. Разработаны соответствующие планы, определена очередность строительства домов. Задача по обеспечению жильем в ближайшие два года должна быть, естественно, выполнена.

«Мы получим жильё». Помощник Президента Виталий Прима встретился с жителями Заводского района-10

Помощник Президента сегодня выслушал 14 человек. Многие проблемы удалось решить сразу.

# Прием граждан # общество # Татьяна Филипович # Виталий Прима # Фотофакт

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