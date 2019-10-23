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Wi-Fi, лавки с USB и качели-фонари. В Гомеле реконструировали сквер по проекту студентов

23 октября 2019 19:03
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Новости Беларуси. В Гомеле воплотили в жизнь креативный проект будущих архитекторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Wi-Fi, лавки с USB и качели-фонари. В Гомеле реконструировали сквер по проекту студентов-1

В основу плана реконструкции сквера в центре города легла творческая работа студентов университета транспорта. Городские службы постарались максимально воплотить все задуманное. В результате здесь появились лавочки с солнечными батареями для зарядки гаджетов, свободная зона Wi-Fi и даже качели-фонари в виде молекул полимеров.

Корреспондент Александр Добриян встретился с авторами проекта.

Wi-Fi, лавки с USB и качели-фонари. В Гомеле реконструировали сквер по проекту студентов-4

Александр Добриян, корреспондент:
Этот сквер расположен в самом сердце Гомеля между двумя знаковыми объектами – Белорусским государственным университетом транспорта и Институтом металлополимерных систем Академии наук. Еще совсем недавно прохожие здесь не задерживались: в сквере не было даже элементарных скамеек.

Wi-Fi, лавки с USB и качели-фонари. В Гомеле реконструировали сквер по проекту студентов-7

Wi-Fi, лавки с USB и качели-фонари. В Гомеле реконструировали сквер по проекту студентов-9

Перемены пришли стремительно. Весной городские власти объявили конкурс проектов реконструкции.

Wi-Fi, лавки с USB и качели-фонари. В Гомеле реконструировали сквер по проекту студентов-12

София Зайцева, студентка Белорусского государственного университета транспорта: 
Нам нужно было сделать так, чтобы сквер, который никак не был благоустроен, получился таким, чтобы мы могли проводить здесь время. Мы должны были сделать так, чтобы сквер стал современным.

Wi-Fi, лавки с USB и качели-фонари. В Гомеле реконструировали сквер по проекту студентов-15

Будущие архитекторы не скрывают: на то, что их идеи будут реализованы, и не надеялись. Старались ради творчества.

Wi-Fi, лавки с USB и качели-фонари. В Гомеле реконструировали сквер по проекту студентов-18

Екатерина Марковец, студентка Белорусского государственного университета транспорта:
Мы даже не ожидали такого, были к этому не готовы, что что-то будет воплощаться. Но это было безумно приятно. Мы просто ждали, когда же мы уже увидим первые какие-то плоды, первые дорожки.

Wi-Fi, лавки с USB и качели-фонари. В Гомеле реконструировали сквер по проекту студентов-21

Wi-Fi, лавки с USB и качели-фонари. В Гомеле реконструировали сквер по проекту студентов-23

Городские службы постарались максимально выполнить все пункты творческого проекта. В результате в сквере появились даже качели-фонари в виде молекул полимеров и технологичные лавочки.

Wi-Fi, лавки с USB и качели-фонари. В Гомеле реконструировали сквер по проекту студентов-26

Эта лавочка гораздо круче тем, что в ней есть четыре USB-подключения, с помощью которых можно подзарядить свои гаджеты, мобильные телефоны и прочее.

Wi-Fi, лавки с USB и качели-фонари. В Гомеле реконструировали сквер по проекту студентов-29

К ней можно подключить Bluetooth-колонку. И заряжается эта лавочка при помощи солнечных батарей на фотоэлементах.

Wi-Fi, лавки с USB и качели-фонари. В Гомеле реконструировали сквер по проекту студентов-32

Влад Скребец, студент Белорусского государственного университета транспорта: 
Реакция города на эту идею очень важна для будущих проектов. Не было бы обратной реакции – не было бы стимула делать другие интересные проекты.

Wi-Fi, лавки с USB и качели-фонари. В Гомеле реконструировали сквер по проекту студентов-35

В полной мере вся задумка молодых архитекторов раскрывается с наступлением вечера. Много света, необычные формы и музыка создают отличную среду для молодежного общения. Тот счастливый случай, когда проектировщики и заказчики говорят на одном языке.

Wi-Fi, лавки с USB и качели-фонари. В Гомеле реконструировали сквер по проекту студентов-38

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Александр Добриян # София Зайцева # Екатерина Марковец # Влад Скребец # Фотофакт

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