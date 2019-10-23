Wi-Fi, лавки с USB и качели-фонари. В Гомеле реконструировали сквер по проекту студентов

Новости Беларуси. В Гомеле воплотили в жизнь креативный проект будущих архитекторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основу плана реконструкции сквера в центре города легла творческая работа студентов университета транспорта. Городские службы постарались максимально воплотить все задуманное. В результате здесь появились лавочки с солнечными батареями для зарядки гаджетов, свободная зона Wi-Fi и даже качели-фонари в виде молекул полимеров. Корреспондент Александр Добриян встретился с авторами проекта.

Александр Добриян, корреспондент:

Этот сквер расположен в самом сердце Гомеля между двумя знаковыми объектами – Белорусским государственным университетом транспорта и Институтом металлополимерных систем Академии наук. Еще совсем недавно прохожие здесь не задерживались: в сквере не было даже элементарных скамеек.

Перемены пришли стремительно. Весной городские власти объявили конкурс проектов реконструкции.

София Зайцева, студентка Белорусского государственного университета транспорта:

Нам нужно было сделать так, чтобы сквер, который никак не был благоустроен, получился таким, чтобы мы могли проводить здесь время. Мы должны были сделать так, чтобы сквер стал современным.

Будущие архитекторы не скрывают: на то, что их идеи будут реализованы, и не надеялись. Старались ради творчества.

Екатерина Марковец, студентка Белорусского государственного университета транспорта:

Мы даже не ожидали такого, были к этому не готовы, что что-то будет воплощаться. Но это было безумно приятно. Мы просто ждали, когда же мы уже увидим первые какие-то плоды, первые дорожки.

Городские службы постарались максимально выполнить все пункты творческого проекта. В результате в сквере появились даже качели-фонари в виде молекул полимеров и технологичные лавочки.

Эта лавочка гораздо круче тем, что в ней есть четыре USB-подключения, с помощью которых можно подзарядить свои гаджеты, мобильные телефоны и прочее.

К ней можно подключить Bluetooth-колонку. И заряжается эта лавочка при помощи солнечных батарей на фотоэлементах.

Влад Скребец, студент Белорусского государственного университета транспорта:

Реакция города на эту идею очень важна для будущих проектов. Не было бы обратной реакции – не было бы стимула делать другие интересные проекты.