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«Ещё с детства хотел пойти в МЧС». Более 80 спасателей Минской области принесли присягу стране и народу

18 января 2023 14:08
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Новости Беларуси. В преддверии Дня спасателя более 80 сотрудников МЧС Минской области торжественно принесли присягу на верность стране и народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Ещё с детства хотел пойти в МЧС». Более 80 спасателей Минской области принесли присягу стране и народу-1

Торжественная церемония состоялась в знаковом месте – у подножия «Кургана славы». Среди ее участников спасатели, водители, диспетчеры и инструкторы. Слова клятвы они произнесли в присутствии старших товарищей, ветеранов МЧС и родственников.  

Начальник Минского ОУМЧС на присяге: каждый из них пронесет наш девиз через всю жизнь (подробности здесь).  

«Ещё с детства хотел пойти в МЧС». Более 80 спасателей Минской области принесли присягу стране и народу-4

Никита Ермалинский, спасатель Копыльского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:  
Идея пойти работать в МЧС мне пришла еще в армии. Решил, что моих сил хватит, чтобы помочь людям, работать на благо общества.  

«Ещё с детства хотел пойти в МЧС». Более 80 спасателей Минской области принесли присягу стране и народу-7

Евгений Шидловский, спасатель Узденского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:  
Еще с детства хотел пойти в МЧС, спасать людей. Сегодняшние события для меня значат очень много. Мои обязанности – это доставить караул к месту пожара без происшествий, в целостности.  

«Ещё с детства хотел пойти в МЧС». Более 80 спасателей Минской области принесли присягу стране и народу-10

Напомним, профессиональный праздник работники МЧС отмечают 19 января.  

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# МЧС Беларуси # общество # Никита Ермалинский # Евгений Шидловский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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