«Ещё с детства хотел пойти в МЧС». Более 80 спасателей Минской области принесли присягу стране и народу

Новости Беларуси. В преддверии Дня спасателя более 80 сотрудников МЧС Минской области торжественно принесли присягу на верность стране и народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония состоялась в знаковом месте – у подножия «Кургана славы». Среди ее участников спасатели, водители, диспетчеры и инструкторы. Слова клятвы они произнесли в присутствии старших товарищей, ветеранов МЧС и родственников. Начальник Минского ОУМЧС на присяге: каждый из них пронесет наш девиз через всю жизнь (подробности здесь).

Никита Ермалинский, спасатель Копыльского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Идея пойти работать в МЧС мне пришла еще в армии. Решил, что моих сил хватит, чтобы помочь людям, работать на благо общества.

Евгений Шидловский, спасатель Узденского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Еще с детства хотел пойти в МЧС, спасать людей. Сегодняшние события для меня значат очень много. Мои обязанности – это доставить караул к месту пожара без происшествий, в целостности.