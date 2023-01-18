«Ещё с детства хотел пойти в МЧС». Более 80 спасателей Минской области принесли присягу стране и народу

Новости Беларуси. В преддверии Дня спасателя более 80 сотрудников МЧС Минской области торжественно принесли присягу на верность стране и народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В преддверии Дня спасателя более 80 сотрудников МЧС Минской области торжественно принесли присягу на верность стране и народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественная церемония состоялась в знаковом месте – у подножия «Кургана славы». Среди ее участников спасатели, водители, диспетчеры и инструкторы. Слова клятвы они произнесли в присутствии старших товарищей, ветеранов МЧС и родственников.
Начальник Минского ОУМЧС на присяге: каждый из них пронесет наш девиз через всю жизнь (подробности здесь).
Никита Ермалинский, спасатель Копыльского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Идея пойти работать в МЧС мне пришла еще в армии. Решил, что моих сил хватит, чтобы помочь людям, работать на благо общества.
Евгений Шидловский, спасатель Узденского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Еще с детства хотел пойти в МЧС, спасать людей. Сегодняшние события для меня значат очень много. Мои обязанности – это доставить караул к месту пожара без происшествий, в целостности.
Напомним, профессиональный праздник работники МЧС отмечают 19 января.
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