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«Кто-то заблудился в своих суждениях». Мнения белорусских женщин о ситуации в стране

19 сентября 2020 12:02
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Новости Беларуси. Белорусским женщинам хватит мудрости и сил для того, чтобы сохранить спокойствие в стране и повлиять на сложившуюся ситуацию.

Такие мнения звучат от многодетных мам, женщин-руководителей, спортсменок, которым приходится бороться за мирное будущее своих детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Кто-то заблудился в своих суждениях». Мнения белорусских женщин о ситуации в стране-1

Надежда Лазаревич, генеральный директор Управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:
Я испытываю чувство стыда больше за этих женщин и надеюсь, что здравый смысл и разум у них все-таки возобладает над эмоциями, которые им навязываются через Telegram-каналы, и они все-таки остановятся, выдохнут и вернутся в нормальное русло, необходимое для спокойной жизнедеятельности страны.

«Кто-то заблудился в своих суждениях». Мнения белорусских женщин о ситуации в стране-4

Анастасия Прокопенко, спортсменка, чемпион мира по современному пятиборью:
Ничто не заставит предать этот флаг, ничто не заставит отказаться от соревнований, потому что я соревнуюсь не со страной, я соревнуюсь сама с собой, со своим результатом. Я для себя кую эти медали, а мое лицо это лицо страны, вот и все.

«Кто-то заблудился в своих суждениях». Мнения белорусских женщин о ситуации в стране-7

Юлия Артюх, многодетная мать:
Я испытываю ужас, непонимание и недоумеваю просто, как можно променять все то, что мы имеем сейчас, выходя на проплаченные эти акции совершенно бездумно. Кто-то заблудился в своих суждениях, кто-то просто это делает за деньги. Я просто взываю к умам этих женщин, к разуму, чтобы мы защитили свою страну, сохранили этот мир, сохранили все для наших детей. Потому что то, что происходит, происходит сейчас, но потом оно отразится на наших детях.

«Кто-то заблудился в своих суждениях». Мнения белорусских женщин о ситуации в стране-10

Галина Марфель, председатель шкловского отделения Белорусского союза женщин:
Белорусская женщина, наверное, в первую очередь – это женщина-труженица. Наверное, все-таки занимает все ее свободное время забота о своих детях, забота о своей семье, труд на работе, общественная деятельность, поэтому настоящая белорусская женщина занята своим делом.

# Женщины Беларуси # общество # Надежда Лазаревич # Анастасия Прокопенко # Юлия Артюх # Галина Марфель # Фотофакт

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