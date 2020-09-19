«Кто-то заблудился в своих суждениях». Мнения белорусских женщин о ситуации в стране
Новости Беларуси. Белорусским женщинам хватит мудрости и сил для того, чтобы сохранить спокойствие в стране и повлиять на сложившуюся ситуацию.
Такие мнения звучат от многодетных мам, женщин-руководителей, спортсменок, которым приходится бороться за мирное будущее своих детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Надежда Лазаревич, генеральный директор Управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:
Я испытываю чувство стыда больше за этих женщин и надеюсь, что здравый смысл и разум у них все-таки возобладает над эмоциями, которые им навязываются через Telegram-каналы, и они все-таки остановятся, выдохнут и вернутся в нормальное русло, необходимое для спокойной жизнедеятельности страны.
Анастасия Прокопенко, спортсменка, чемпион мира по современному пятиборью:
Ничто не заставит предать этот флаг, ничто не заставит отказаться от соревнований, потому что я соревнуюсь не со страной, я соревнуюсь сама с собой, со своим результатом. Я для себя кую эти медали, а мое лицо – это лицо страны, вот и все.
Юлия Артюх, многодетная мать:
Я испытываю ужас, непонимание и недоумеваю просто, как можно променять все то, что мы имеем сейчас, выходя на проплаченные эти акции совершенно бездумно. Кто-то заблудился в своих суждениях, кто-то просто это делает за деньги. Я просто взываю к умам этих женщин, к разуму, чтобы мы защитили свою страну, сохранили этот мир, сохранили все для наших детей. Потому что то, что происходит, происходит сейчас, но потом оно отразится на наших детях.
Галина Марфель, председатель шкловского отделения Белорусского союза женщин:
Белорусская женщина, наверное, в первую очередь – это женщина-труженица. Наверное, все-таки занимает все ее свободное время забота о своих детях, забота о своей семье, труд на работе, общественная деятельность, поэтому настоящая белорусская женщина занята своим делом.