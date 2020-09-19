«Кто-то заблудился в своих суждениях». Мнения белорусских женщин о ситуации в стране

Новости Беларуси. Белорусским женщинам хватит мудрости и сил для того, чтобы сохранить спокойствие в стране и повлиять на сложившуюся ситуацию. Такие мнения звучат от многодетных мам, женщин-руководителей, спортсменок, которым приходится бороться за мирное будущее своих детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Лазаревич, генеральный директор Управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:

Я испытываю чувство стыда больше за этих женщин и надеюсь, что здравый смысл и разум у них все-таки возобладает над эмоциями, которые им навязываются через Telegram-каналы, и они все-таки остановятся, выдохнут и вернутся в нормальное русло, необходимое для спокойной жизнедеятельности страны.

Анастасия Прокопенко, спортсменка, чемпион мира по современному пятиборью:

Ничто не заставит предать этот флаг, ничто не заставит отказаться от соревнований, потому что я соревнуюсь не со страной, я соревнуюсь сама с собой, со своим результатом. Я для себя кую эти медали, а мое лицо – это лицо страны, вот и все.

Юлия Артюх, многодетная мать:

Я испытываю ужас, непонимание и недоумеваю просто, как можно променять все то, что мы имеем сейчас, выходя на проплаченные эти акции совершенно бездумно. Кто-то заблудился в своих суждениях, кто-то просто это делает за деньги. Я просто взываю к умам этих женщин, к разуму, чтобы мы защитили свою страну, сохранили этот мир, сохранили все для наших детей. Потому что то, что происходит, происходит сейчас, но потом оно отразится на наших детях.