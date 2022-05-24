«Гордость для всех нас». 35 будущих прокуроров Беларуси приняли присягу на площади Государственного флага

Новости Беларуси. Новое пополнение в прокуратуре. На площади Государственного флага 35 молодых специалистов приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск прокурорские работники приехали со всех регионов страны, и 24 мая для них – начало профессионального пути. Под большим развивающимся на ветру белорусским флагом они клянутся защищать суверенитет нашей страны, обеспечивая законность прав белорусов и национальную безопасность. Об этой профессии многие из них грезили еще со школы.

Екатерина Сенудацкая, помощник прокурора Московского района Минска:

На протяжении долгого времени, начиная со школьной скамьи, я шла к профессии государственного обвинителя – прокурора. Сегодня настолько в торжественной обстановке, настолько ответственно. Данное событие – это гордость, гордость для всех нас.

Александр Сазончик, помощник прокурора Московского района Минска:

Этот день очень важен для меня и для всех прокурорских работников, которые сегодня принесли присягу. Этот день мы запомним на всю свою жизнь, эти слова, которые мы сказали, если можно сказать, пообещали самим себе и прежде всего нашим руководителям, что мы будем защищать права и законные интересы граждан. И каждый из нас пронесет этот долг, я надеюсь, что все до конца своей жизни. «Сегодня не место предателям, болтунам». Генпрокурор Беларуси о новых специалистах (здесь подробности).