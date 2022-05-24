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«Гордость для всех нас». 35 будущих прокуроров Беларуси приняли присягу на площади Государственного флага

24 мая 2022 10:48
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Новости Беларуси. Новое пополнение в прокуратуре. На площади Государственного флага 35 молодых специалистов приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Гордость для всех нас». 35 будущих прокуроров Беларуси приняли присягу на площади Государственного флага-1

В Минск прокурорские работники приехали со всех регионов страны, и 24 мая для них – начало профессионального пути. Под большим развивающимся на ветру белорусским флагом они клянутся защищать суверенитет нашей страны, обеспечивая законность прав белорусов и национальную безопасность. Об этой профессии многие из них грезили еще со школы.  

«Гордость для всех нас». 35 будущих прокуроров Беларуси приняли присягу на площади Государственного флага-4

Екатерина Сенудацкая, помощник прокурора Московского района Минска:  
На протяжении долгого времени, начиная со школьной скамьи, я шла к профессии государственного обвинителя – прокурора. Сегодня настолько в торжественной обстановке, настолько ответственно. Данное событие – это гордость, гордость для всех нас.  

«Гордость для всех нас». 35 будущих прокуроров Беларуси приняли присягу на площади Государственного флага-7

Александр Сазончик, помощник прокурора Московского района Минска:  
Этот день очень важен для меня и для всех прокурорских работников, которые сегодня принесли присягу. Этот день мы запомним на всю свою жизнь, эти слова, которые мы сказали, если можно сказать, пообещали самим себе и прежде всего нашим руководителям, что мы будем защищать права и законные интересы граждан. И каждый из нас пронесет этот долг, я надеюсь, что все до конца своей жизни.  

«Сегодня не место предателям, болтунам». Генпрокурор Беларуси о новых специалистах (здесь подробности).  

«Гордость для всех нас». 35 будущих прокуроров Беларуси приняли присягу на площади Государственного флага-10

Ритуал присяги не просто слова, а моральные обязательства – честно выполнять свой долг. Эти молодые люди обязаны быть преданными своему делу – на кону не только их будущее, но и всей страны.  

# Прокуратура Беларуси # общество # Фотофакт

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