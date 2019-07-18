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Внутренние вступительные экзамены в вузах Беларуси начинаются 18 июля

18 июля 2019 06:34
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Новости Беларуси. Абитуриенты, желающие связать свою жизнь с искусством, могут приступать к штурму творческих вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 июля начинаются вступительные испытания для тех, у кого приоритетными на экзаменах считаются баллы не за ЦТ, а за творческие дисциплины в стенах вузов.

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Внутренние вступительные экзамены в вузах Беларуси начинаются 18 июля-1

Подобные внутренние экзамены продлятся до 26 июля. Такой вариант для поступающих предлагают также силовые учебные заведения и вузы аграрного профиля.

Зачисления студентов на бюджетные места пройдут до 28 июля. Одновременно по 2 августа продолжится подача документов на платной основе. При условии наличия вакантных бюджетных мест вузы в 20-х числах объявят о дополнительном наборе. Участвовать в нем можно будет с 30 июля по 1 августа.

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# Вступительная кампания # общество # Фотофакт

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