Как правильно велосипедистам вести себя на пешеходном переходе?

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома: В Минске мы допустили на регулируемых светофорами переходных переходах на определенных местах, где это возможно, не спешиваться. Внесли специальную разметку – все ее уже прекрасно знают.

Мы стараемся размещать ее максимально – зеленым цветом, чтобы это было видно, дополнительное светофорное регулирование мы вводим. То есть там, где можно, можно не спешиваться.

Но нужно отдавать себе отчет, что если водитель поворачивает, и велосипедист едет со скоростью, превышающей скорость водителя, конечно, он не успеет среагировать. Поэтому, подъезжая к пешеходному переходу, да, мы не сможем контролировать эту скорость велосипедиста, переезжающего пешеходный переход, но она должна быть адекватной. Она должна быть сопоставима со скоростью пешехода.