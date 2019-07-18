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Как правильно велосипедистам вести себя на пешеходном переходе?

18 июля 2019 09:20
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На каких участках дорог Минска ГАИ разрешила не спешиваться велосипедистам, рассказываем в программе «Большой город».

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В Минске мы допустили на регулируемых светофорами переходных переходах на определенных местах, где это возможно, не спешиваться. Внесли специальную разметку – все ее уже прекрасно знают.

Как правильно велосипедистам вести себя на пешеходном переходе?-1

Мы стараемся размещать ее максимально – зеленым цветом, чтобы это было видно, дополнительное светофорное регулирование мы вводим. То есть там, где можно, можно не спешиваться.

Но нужно отдавать себе отчет, что если водитель поворачивает, и велосипедист едет со скоростью, превышающей скорость водителя, конечно, он не успеет среагировать. Поэтому, подъезжая к пешеходному переходу, да, мы не сможем контролировать эту скорость велосипедиста, переезжающего пешеходный переход, но она должна быть адекватной. Она должна быть сопоставима со скоростью пешехода.

# Правила дорожного движения # общество # Андрей Зырянов

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