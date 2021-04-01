Кто такой арборист? Журналистка взобралась на дерево, чтобы понять, как работают промышленные альпинисты
Новости Беларуси. К весенним работам по наведению порядка подключились арбористы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профессия редкая, едва ли в Беларуси наберется хотя бы сотня представителей этого редкого ответвления промышленного альпинизма. Арбористов называют древесными хирургами, и каждый день они действительно покоряют вершины.
Бесстрашная Галина Буро примерила необычную профессию на себя.
– С какого дерева сегодня начнем?
– С этого, наверное. Оно самое сложное.
– Ну, давай попробуем.
Начинать со сложного – их метод. Сегодня первой услышит рычание бензопилы 25-метровая береза. Дерево старое, и ждать, когда оно само обрушится на плиты, рискованно. Первым делом арбористы крепят на ствол спусковое устройство.
Приспособление поможет спускать с высоты спиленные ветки и тяжелые бревна, чтобы не повредить памятники. Арбористы разбирают дерево сверху вниз, словно конструктор. Но самый экстремальный момент – спил верхушки.
Похоже, здесь профессия качает в прямом смысле. Особенно сильно, говорят, пружинит сосна, ведь более высокая и тонкая. Как только бесстрашный Денис с символичной фамилией Сосна спустился на землю, просим поделиться впечатлениями.
Денис Сосна, арборист Щучинского ЖКХ:
Береза хорошо пилится, в принципе. Она гибкая, она не ломается.
– Мы видели, вас так шатало сверху!
– Ну, это издержки профессии.
– Вам не было страшно?
– Нет, уже привык.
Да, людям с боязнью высоты здесь делать нечего. Работа не для трусов и уж точно не для слабаков. Порой снос сложного дерева может занять несколько дней.
Но, чтобы понять работу, надо попробовать. Так мы и решились на эксперимент.
Галина Буро, корреспондент:
Полная экипировка арбориста вместе с бензопилой весит около 20 килограммов. Сюда также входит обвязка и вот такие специальные приспособления на ногах, которые помогают подниматься выше – они впиваются в дерево. И, скажу я вам, это очень непросто.
Опасны сухие деревья и подгнившие. Но хуже, когда ствол на вид целый, а внутри трухлявый. В помощь опыт и хорошая страховка. Напарники прошли обучение в Институте МЧС, работают уже четыре года и говорят: профессия отлично тренирует смекалку.
Петр Чумак, арборист Щучинского ЖКХ:
Самый запоминающийся [случай – прим. ред.] был, когда мы только начинали, первый год. Мы резали сосну здесь рядом, ветки пошли не в ту сторону, начало крутить вокруг ствола, и нас сносило.
Профессия редкая для Беларуси, а Щучинское ЖКХ и вовсе единственное в регионе, где есть свои арбористы. Они выручают там, где спецтехника не проедет. А нанимать каждый раз частников нерационально.
Андрей Шкиндеров, директор Щучинского ЖКХ:
Нам досталось такое наследие – это кладбища в сельской месности. Я думаю, ни для кого не секрет, что они заросшие высокими деревьями, где-то аварийными деревьями. Ежегодно наши работники – два у нас работника, промышленных альпиниста – арбористы сносят около 300 деревьев на кладбище.
Для этого в Щучинском ЖКХ составляют графики планового сноса деревьев. Выезжают и по заявкам. Спиленную древесину перерабатывают на щепу для котельных. Напарники говорят: ни разу не пожалели, что переобучились на арбористов: работа для настоящих мужчин.