Кто такой арборист? Журналистка взобралась на дерево, чтобы понять, как работают промышленные альпинисты

Новости Беларуси. К весенним работам по наведению порядка подключились арбористы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профессия редкая, едва ли в Беларуси наберется хотя бы сотня представителей этого редкого ответвления промышленного альпинизма. Арбористов называют древесными хирургами, и каждый день они действительно покоряют вершины. Бесстрашная Галина Буро примерила необычную профессию на себя.

– С какого дерева сегодня начнем?

– С этого, наверное. Оно самое сложное.

– Ну, давай попробуем.

Начинать со сложного – их метод. Сегодня первой услышит рычание бензопилы 25-метровая береза. Дерево старое, и ждать, когда оно само обрушится на плиты, рискованно. Первым делом арбористы крепят на ствол спусковое устройство.

Приспособление поможет спускать с высоты спиленные ветки и тяжелые бревна, чтобы не повредить памятники. Арбористы разбирают дерево сверху вниз, словно конструктор. Но самый экстремальный момент – спил верхушки.

Похоже, здесь профессия качает в прямом смысле. Особенно сильно, говорят, пружинит сосна, ведь более высокая и тонкая. Как только бесстрашный Денис с символичной фамилией Сосна спустился на землю, просим поделиться впечатлениями.

Денис Сосна, арборист Щучинского ЖКХ:

Береза хорошо пилится, в принципе. Она гибкая, она не ломается.

– Мы видели, вас так шатало сверху!

– Ну, это издержки профессии.

– Вам не было страшно?

– Нет, уже привык.

Да, людям с боязнью высоты здесь делать нечего. Работа не для трусов и уж точно не для слабаков. Порой снос сложного дерева может занять несколько дней.

Но, чтобы понять работу, надо попробовать. Так мы и решились на эксперимент.

Галина Буро, корреспондент:

Полная экипировка арбориста вместе с бензопилой весит около 20 килограммов. Сюда также входит обвязка и вот такие специальные приспособления на ногах, которые помогают подниматься выше – они впиваются в дерево. И, скажу я вам, это очень непросто.

Опасны сухие деревья и подгнившие. Но хуже, когда ствол на вид целый, а внутри трухлявый. В помощь опыт и хорошая страховка. Напарники прошли обучение в Институте МЧС, работают уже четыре года и говорят: профессия отлично тренирует смекалку.

Петр Чумак, арборист Щучинского ЖКХ:

Самый запоминающийся [случай – прим. ред.] был, когда мы только начинали, первый год. Мы резали сосну здесь рядом, ветки пошли не в ту сторону, начало крутить вокруг ствола, и нас сносило.

Профессия редкая для Беларуси, а Щучинское ЖКХ и вовсе единственное в регионе, где есть свои арбористы. Они выручают там, где спецтехника не проедет. А нанимать каждый раз частников нерационально.

Андрей Шкиндеров, директор Щучинского ЖКХ:

Нам досталось такое наследие – это кладбища в сельской месности. Я думаю, ни для кого не секрет, что они заросшие высокими деревьями, где-то аварийными деревьями. Ежегодно наши работники – два у нас работника, промышленных альпиниста – арбористы сносят около 300 деревьев на кладбище.