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Больше 12300 тонн картофеля уже собрали в Минской области

06 сентября 2022 15:22
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Новости Беларуси. В центральном регионе убрали почти 450 гектаров картофеля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это 6 % от плана. Накопано свыше 12 300 тонн клубней при средней урожайности 278 центнеров с гектара.

Больше 12300 тонн картофеля уже собрали в Минской области-1

По темпам уборки лидируют Смолевичский и Логойский районы. Не отстает и Узденский. Здесь аграрии убрали одну пятую площадей. 

Активно уборку земляной ягоды ведет и местное крестьянское хозяйство. С гектара получают около 400 центнеров. В перспективе планируют накопать около 4 000 тонн картошки.

Больше 12300 тонн картофеля уже собрали в Минской области-4

Юрий Лойко, руководитель крестьянского хозяйства:
Картофеля мы убираем примерно 4-5 гектаров в день с учетом ручной уборки, комбайновой. Дней 20 еще нам надо. У нас работает один комбайн, пара единиц на отвозе. И на базе работает один сортировальный пункт.

Больше 12300 тонн картофеля уже собрали в Минской области-7

Хорошие виды в хозяйстве также на морковь, капусту, свеклу и лук. Только последней культуры планируют получить около 300 тонн. К уборке выборочно уже приступили.

# Уборочная кампания # общество # Юрий Лойко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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