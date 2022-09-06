Больше 12300 тонн картофеля уже собрали в Минской области

Новости Беларуси. В центральном регионе убрали почти 450 гектаров картофеля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это 6 % от плана. Накопано свыше 12 300 тонн клубней при средней урожайности 278 центнеров с гектара.

По темпам уборки лидируют Смолевичский и Логойский районы. Не отстает и Узденский. Здесь аграрии убрали одну пятую площадей. Активно уборку земляной ягоды ведет и местное крестьянское хозяйство. С гектара получают около 400 центнеров. В перспективе планируют накопать около 4 000 тонн картошки.

Юрий Лойко, руководитель крестьянского хозяйства:

Картофеля мы убираем примерно 4-5 гектаров в день с учетом ручной уборки, комбайновой. Дней 20 еще нам надо. У нас работает один комбайн, пара единиц на отвозе. И на базе работает один сортировальный пункт.