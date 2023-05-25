Кто сказал, что девушкам не нравится скорость? Поговорили с мотоциклисткой о любви к байкам

Сегодня пышное платье, завтра брутальный аутфит. Любимый байк, гараж и запах бензина. Кто сказал, что девушки не любят скорость и драйв? Дарья Сазанова готова разрушить этот стереотип.

Дарья Сазонова, мотоциклистка:

Я все-таки причисляю себя к числу мотоциклистов. Как стала? Очень просто, мне очень нравились мотоциклы, большие, тяжелые, хромированные, звук: вот этот волшебный, бурлящий. Дорожная романтика, попутный ветер и быстрая смена пейзажей – все это привносит радость в жизнь гонщины. Однако чтобы наконец получить удовольствие от свободной езды, Дарье понадобилось несколько лет. Дарья Сазонова:

Мне потребовалось немного-немало 7 лет для того, чтобы сесть на мотоцикл. И когда я села, я ощутила всю прелесть этого движения, когда ты погружен в свои мысли, ты едешь по дороге, есть только ты и дорога. Ветер шумит, при этом ты замечаешь еще все, что есть вокруг тебя, то есть это такая своего рода медитация.

К выбору будущего «спутника», девушка советует подходить серьезно. Завоевать сердце стального красавца поможет тест-драйв. Дарья Сазонова:

Как выбрать мотоцикл? А как мы выбираем платье? Мы всегда приходим в магазин, примеряем его на себя, точно так же с мотоциклом. Для того чтобы выбрать и понять, какой мотоцикл твой, нужно прийти, сесть на него, потрогать, пощупать, проехаться в идеале. Когда я пришла в мотодвижение, мне очень хотелось большой хромированный мотоцикл круизер, но когда я отучилась в мотошколе, пришло время выбирать мотоцикл, я шла за определенный моделью, а выбрала совершенно другой. Так, избранником леди в черном стал алый мотоцикл весом более 200 килограммов. Мощные колеса, широкий руль и ослепительный блеск фар – это была любовь с первого заезда.

Дарья Сазонова:

Мне комфортно, удобно, для меня была важна посадка вертикальная, чтобы спина была ровная. И да, я могу его поднять. При выборе нужно учитывать, чтобы ножки стояли на земле, две ножки должны касаться земли, если не достают, надо выбирать что-то полегче. Есть разные классы мотоциклов. В городе можно встретить и круизеры, и дорожные мотоциклы – стриты, кто-то ездит на эндуро, но это по большей части люди, кто любит лес, бездорожье, поле. Можно встретить спортивные мотоциклы. Ну, на мой взгляд, спортивный мотоцикл – это все-таки ближе к спорту, это для треков, но не для города. Дарья Сазонова:

Путешествие на байке – незабываемое приключение. Но и тут без полосы препятствий не обойтись. Когда мотоцикл выходит из строя, возвращать к жизни железного коня приходится своими руками. Дарья Сазонова:

Например, масло поменять – это я могу, а глобально обслуживать, наверное, нет, этим должны заниматься мужчины. Я считаю, что такими вопросами каждый человек, кто владеет, он должен этим заниматься. С первыми лучами солнца столичные трассы примеряют новый наряд. Весной белорусские байкеры – главные звезды автомагистралей. Особенно если под шлемом скрывается девичья коса. Дарья Сазонова:

Мужчины, как и везде, немножко скептически относятся к девушкам на мотоциклах. Внимания масса, поэтому тот, кто хочет получить очень много внимания, добро пожаловать на мотоцикл.

Среди байкеров есть и настоящие авантюристы. Люди, для которых главный ориентир – зов сердца. Дарья Сазонова:

Практически всю Беларусь мы объезжаем. В этом году сезон только начался, хотя я планирую и в Брест, и в Гродно, и в Витебск прокатиться, и в Могилев. Это может быть даже просто тур выходного дня. Хочется куда-то поехать, ты садишься, открываешь карту – и вперед.