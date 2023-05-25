Испытывают бессилие что-то изменить. Почему подростки уходят из дома?
25 мая отмечается Международный день пропавших детей. Традиционно с наступлением темноты во многих странах люди выходят на улицы и зажигают свечи, тем самым символично освещая путь домой потерявшимся мальчикам и девочкам. Каждый год в мире пропадает восемь миллионов детей, а ежедневно – 22 тысячи. О детях, которые теряются, а также о тех, кто помогает им найтись, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Что делать с подростками? Потому что они же осознанно убегают из дома.
Наталья Волчек, детский психолог:
Да, подростки чаще всего уходят из дома из-за каких-то конфликтов в семье – это какие-то ссоры, драки либо жесткое обращение с ребенком.
Ольга Шерснева:
Не бывает такого, что просто насмотрелись каких-нибудь фильмов и решили попутешествовать, посмотреть мир?
Наталья Волчек:
Это уже другая ситуация.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Плохая компания?
Наталья Волчек:
Да, если говорить про подростков, то чаще всего такие ситуации происходят. Родители, когда не готовы услышать какое-то мнение, отнестись с уважением к интересам ребенка, его проблемам, просьбам. Часто родителям кажется: проблемы подростка малозначительны. Для него это прямо вопрос жизни. Еще в силу того, что в силу возраста у подростков происходят гормональные изменения, они еще эмоционально незрелые. Очень болезненно на все реагируют – на такие ссоры, конфликты. Они, бывает, просто испытывают такое бессилие что-то изменить, что не видят другого выхода, как уйти из дома.
Алеся Лакина:
Куда уходят, подростки, Анастасия?
Анастасия Веркеева, координатор кинологического направления поисково-спасательного отряда «Ангел» по Минску и Минской области:
Сложный вопрос. Я помню, что когда была подростком, мы уходили на заброшки, в лес погулять, по городу.
Алеся Лакина:
Надолго уходили? Я один раз тоже ушла на два часа. Потом решила, что это не мое и вернулась домой.
Анастасия Веркеева:
Тогда было другое время. Сейчас до такой степени отстроены все города, построены торговые центры, всякие развлекательные места. Мне кажется, это прямо магнит для подростков. Они компаниями собираются именно там.