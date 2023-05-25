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Испытывают бессилие что-то изменить. Почему подростки уходят из дома?

25 мая 2023 20:10
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25 мая отмечается Международный день пропавших детей. Традиционно с наступлением темноты во многих странах люди выходят на улицы и зажигают свечи, тем самым символично освещая путь домой потерявшимся мальчикам и девочкам. Каждый год в мире пропадает восемь миллионов детей, а ежедневно – 22 тысячи. О детях, которые теряются, а также о тех, кто помогает им найтись, поговорили в ток-шоу «Точки над i». 

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу: 
Что делать с подростками? Потому что они же осознанно убегают из дома. 

Испытывают бессилие что-то изменить. Почему подростки уходят из дома?-1

Наталья Волчек, детский психолог: 
Да, подростки чаще всего уходят из дома из-за каких-то конфликтов в семье – это какие-то ссоры, драки либо жесткое обращение с ребенком. 

Ольга Шерснева
Не бывает такого, что просто насмотрелись каких-нибудь фильмов и решили попутешествовать, посмотреть мир? 

Наталья Волчек: 
Это уже другая ситуация. 

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: 
Плохая компания? 

Испытывают бессилие что-то изменить. Почему подростки уходят из дома?-4

Наталья Волчек: 
Да, если говорить про подростков, то чаще всего такие ситуации происходят. Родители, когда не готовы услышать какое-то мнение, отнестись с уважением к интересам ребенка, его проблемам, просьбам. Часто родителям кажется: проблемы подростка малозначительны. Для него это прямо вопрос жизни. Еще в силу того, что в силу возраста у подростков происходят гормональные изменения, они еще эмоционально незрелые. Очень болезненно на все реагируют – на такие ссоры, конфликты. Они, бывает, просто испытывают такое бессилие что-то изменить, что не видят другого выхода, как уйти из дома. 

Алеся Лакина
Куда уходят, подростки, Анастасия? 

Испытывают бессилие что-то изменить. Почему подростки уходят из дома?-7

Анастасия Веркеева, координатор кинологического направления поисково-спасательного отряда «Ангел» по Минску и Минской области: 
Сложный вопрос. Я помню, что когда была подростком, мы уходили на заброшки, в лес погулять, по городу. 

Алеся Лакина
Надолго уходили? Я один раз тоже ушла на два часа. Потом решила, что это не мое и вернулась домой. 

Анастасия Веркеева: 
Тогда было другое время. Сейчас до такой степени отстроены все города, построены торговые центры, всякие развлекательные места. Мне кажется, это прямо магнит для подростков. Они компаниями собираются именно там. 

# Дети # общество # Ольга Шерснёва # Наталья Волчек # Алеся Лакина # Анастасия Веркеева # Фотофакт

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