«Видно, как ребёнок взрослеет». Почему картинг является одним из самых интересных видов спорта для детей?

Вероника Макаревич, ведущая:

Эти миниатюрные, почти игрушечные, машинки – настоящие звезды гоночной трассы. Компактные, но невероятно мощные автомобили-карты способны преодолевать любые преграды. Отправляемся в мир адреналина, где скорость и стремление к победе играют главную роль.

Рев мотора, запах горячего асфальта и напряжение перед рывком вперед – все это ожидает вас в мире картинга. Каждая гонка – новое испытание, каждый поворот – возможность доказать свое мастерство. За острыми ощущениями в один из самых зрелищных видов спорта идут как взрослые, так и дети.

Георгий Лобкиз, картингист:

Мне сейчас 9 лет. Я начал заниматься картингом с 7 лет. Мне это нравится, потому что большая скорость, можно обгонять, тут было 2-3 победы и еще в Бресте одна. Чем больше ты занимаешься этим спортом, тем лучше у тебя развивается реакция и мышленность, и я хочу попасть в «Формулу 1».

Федор Абраменко, картингист:

Мне 11 лет, я занимаюсь картингом больше пяти, я раньше ходил в бассейн, там рядом был картодром, мы с папой подошли, спросили, можно нам пробную тренировку? Я тогда еще не знал, где право, где лево, поэтому не очень хорошо ее проехал, но все равно меня взяли. Я там ездил года два. И в один момент я приехал сюда, теперь здесь езжу. Я ездил в классе Ф-160, Ф-250. Почувствовать ветер и воплотить заветные мечты в реальность может каждый. Упорство и преданность любимому делу – секрет успеха.

Даниил Мезенцев, картингист:

Я занимаюсь картингом где-то 6-7 лет, примерно с 2015-16-х годов. Тогда в учебке тренировался, потом попал как-то в большой спорт, получилось так, что начал с зимы, продолжил летом, так уже сезон за сезоном езжу и езжу. В 2018 году у меня было чемпионство в классе формула, а потом один год отчаяния. В 2020-м году появились результаты, одно третье место. В более старших юниорских классах это «Ротакс Макс Мини». В этом году решил попробовать свои силы в Формуле-500, это самый старший из формульных классов. Он начинается с 15 лет и до бесконечности. Там уже конкуренты посерьезнее, которые уже явно не первый год выступают.

Чтобы занять место на пьедестале почета, важно виртуозно управлять автомобилем и быть готовым к любой нестандартной ситуации. Безопасность превыше всего. У картинга целая армия поклонников. Среди фанатов даже школьники, которые тоже могут почувствовать себя в роли водителя. Такие автогонки дарят незабываемые впечатления на всю жизнь.