Кто сильнее всего повлиял на жизнь белорусов в 2020-м? Топ-10 номинаций и персон года по версии телеканала СТВ

Новости Беларуси. Топ-10 номинаций и персон года от СТВ в программе «Неделя». «Экономический прорыв года» Евгений Поболовец, ведущий:

Начнем с экономики. Пандемия стала серьезным испытанием на прочность и адекватность для всех без исключения предприятий и организаций – государственных и частных, наших и заморских. Исходя из тех данных, что есть у нас, мы решили, что первая номинация «Экономический прорыв года» уходит предприятию «Амкодор». Успехи впечатляют, рост практически всех показателей по итогам года – удивляют. Молодцы!

«Врач года» Евгений Поболовец:

Вторая номинация тоже связана с пандемией и ее последствиями для всех нас. И здесь без лишних оговорок в номинации «Врач года» мы отмечаем всех врачей Беларуси, от главных до санитарок и медсестер. Вы все – большие молодцы!

«Спикер года» Евгений Поболовец:

Третья номинация – «Спикер года». В острые моменты истории любого государства на первый план выходят те политики и государственные служащие, кто не боится говорить с людьми. Пусть иногда и подвергается за это критике, но он все равно идет к людям. Александр Лукашенко во многом потому и стал в свое время Президентом – он смело включался в диалог, обещал и выполнял свои обещания. Но в номинацию «Спикер года» мы включили другого человека – это Наталья Кочанова. В 2020-м она как никто другой из числа людей государевых много общалась с народом, донося позицию страны. Так часто, как сейчас, она не говорила никогда ранее.

«Патриот года» Евгений Поболовец:

Она проснулась знаменитой после эмоционального и откровенного монолога, произнесенного на женском форуме «За Беларусь». Тогда слова жены офицера произвели фурор. Юлия Артюх – организатор и хедлайнер уже традиционных автопробегов. А с недавних пор еще и наша коллега – по пятницам на СТВ выходит ее телерубрика «Негладко». В общем, Юлия человек идейный, смелый, умеющий постоять за себя и за свои убеждения. Ей пришлось выдержать конкуренцию с военкомом Гомельской области и некоторыми другими моими коллегами, но в конечном итоге номинация «Патриот года» и победа в ней именно за Юлией.

«Стендапер года» Евгений Поболовец:

Много в этом году говорили и люди по другую сторону убеждений. Иногда слишком много, иногда не слишком по теме, иногда совсем не вовремя. «Стендапер года» – в такой номинации мы отмечаем Павла Латушко.

«Ультиматум года» Евгений Поболовец:

Также много говорила в этом году неизвестная ранее широкой публике, но ставшая популярной сейчас Светлана Тихановская. Она так же говорила и говорит много, не всегда вовремя, но почти всегда в форме ультиматумов. Правда, почти ни один из них не сработал толком – вспомним хотя бы знаменитый и нашумевший ультиматум властям по забастовкам на предприятиях. И час Х – 16 октября – был обозначен. Мол, тогда и начнется общенациональная забастовка. Не началась. До того был озвучен другой ультиматум – Лукашенко, 25 октября тот должен был уйти. Не ушел. Потому номинация очевидна, как и победа этой девушки в ней – «Ультиматум года».

«Фейк года» Евгений Поболовец:

И о фейках – ох и сложно же здесь было выбирать победителя. Но вот это фото вошло в число тех моментов, которые заставляли нас смеяться и плакать в 2020 году по версии русской службы BBC. Тогда, в августе, писали про зверства ОМОНа, и это фото было якобы прямым тому свидетельством. По факту же мужчина в форме наоборот пытался помочь потерявшему сознание молодому человеку. Итак, номинация «Фейк года».

«Враг года» Евгений Поболовец:

Врагами года были не только люди в форме, но и те, кто эту самую форму – в этом случае форму солдата – повесил на стул всего-то полтора года тому. Григорий Азаренок – пожалуй, самый узнаваемый журналист, и не только СТВ, прямо сейчас. Каждый день ему пишут не меньше ста прямых угроз и оскорблений. Многие из них за гранью понимания и за гранью закона. Но Григорий не только не уходит из эфира на телевидении, но расширяет свое присутствие – теперь у него есть авторский Telegram-канал «Азаренок. СТВ». И победа в номинации «Враг года».

«Экстремист года» Евгений Поболовец:

Григорий часто в своих программах обращался к авторам другого Telegram-канала, признанного в 2020 году белорусскими властями экстремистским. Не нам давать оценки, потому мы просто обозначаем победу в номинации «Экстремист года» автора этого Telegram-канала.