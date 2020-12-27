«50 миллионов рублей было выделено на медицину». Председатели облисполкомов подвели итоги года

Новости Беларуси. Продолжаем подводить итоги года. Уйдем в регионы и узнаем от первых лиц, каким будет перераспределение полномочий в самой ближайшей перспективе и каким выдался для регионов уходящий год? Слово губернаторам Витебской и Брестской областей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:

Год был сложный. Конечно, это было связано с пандемией, она нас также не обошла. Но вместе с тем успешная работа отраслей экономики – сельское хозяйство, в промышленности сработали не хуже прошлого года и в строительстве. Поэтому наполнение бюджета идет достаточно хорошо, мы превышаем те прогнозные показатели, которые планировали.

Пришлось часть средств направить на медицину, на врачей. Более 50 миллионов рублей, это немалые деньги. На социальные объекты мы также выделяем определенное количество средств, дополнительно выделяем. Это такие крупные объекты, которые строятся в нашей области: медицинский центр в Бресте, хирургическое отделение детской областной больницы.

Если работает экономика, если есть средства в бюджете, тогда можно реализовывать и социальные объекты. Поэтому я думаю и уверен, что в следующем году те планы, которые мы будем утверждать в ближайшее время, будут выполнены.