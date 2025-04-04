Новые пошлины на импорт в США вызвали хаос в мировой экономике – анализируем решение Трампа

За последние сутки в мире с опаской, а кто-то и с трудно скрываемым ужасом, снова заговорил о войне. Но речь вовсе не о танках и самолетах. Речь о планетарном экономическом противостоянии. И это, похоже, война Вашингтона против всех. Речь о таможенных пошлинах на весь американский импорт, которые инициировал Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 34 % для Китая и 20 % для Евросоюза. А еще 25-процентные пошлины на все импортные автомобили.

«День освобождения» – именно так американский лидер назвал этот действительно исторический момент, тут же спровоцировал обвал на мировых финансовых рынках. И вот парочка «говорящих» и даже «кричащих» фактов – 2,5 триллиона долларов – на такую рекордную сумму вдруг обвалилась стоимость крупнейших компаний мира. А богатые люди за сутки потеряли 208 миллиардов «зеленых». И это, похоже, еще не окончание стремительного пике. Мрачную для мирового рынка картину дополняют и цены на нефть – опустились до 65 долларов впервые за несколько лет.

На этом фоне закономерно обвалился и курс американского доллара до минимума за последние 2,5 года. А вот в самом Вашингтоне финансовый блицкриг, похоже, считают единственной необходимостью. Трамп уверен в том, что после его решения рынки США, в том числе и фондовый, будут процветать. Американский лидер заявил о готовности смягчить пошлины в отношении стран, которые предложат США, цитата, «нечто феноменальное». Но, как отмечают эксперты, большинству государств придется адаптироваться к реалиям в новом экономическом миропорядке и искать альтернативные рынки сбыта. Юлия Абухович, экономический эксперт:

Многие страны мира почувствуют себя, так скажем, в той же ситуации, как Российская Федерация и Республика Беларусь, которые оказались под санкциями. Когда нам и Российской Федерации пришлось срочно перестраивать всю свою экономику, потому что для нас стали закрыты какие-то рынки сбыта. Мы переделывали логистические пути, пересматривали, мы искали новых партнеров. Возникнет та же ситуация. Для кого-то это будет ряд положительных моментов, потому что, допустим, даже Китайская Народная Республика, опасаясь дорогих таких перемещений и такого сотрудничества с Соединенными Штатами, начнет переориентироваться на новые рынки сбыта. В том числе это, так скажем, более эффективное развитие тех же интеграционных группировок, в которых Китай является активным участником, допустим, тот же БРИКС.

На фоне торговой войны, объявленной Вашингтоном, мир «сгруппировался» и готовится к ответным мерам. Так, Пекин с 10 апреля вводит дополнительные пошлины в размере 34 % на весь импорт из Соединенных Штатов. Также в Поднебесной объявили о подаче иска во Всемирную торговую организацию. Министерство коммерции Китая опубликовало заявление, в котором осудило новый тарифный режим, угрожающий, по оценке ведомства, мировому финансовому балансу. Впрочем, невзирая на политические трения между Вашингтоном и мировым истеблишментом, введение пошлин, как утверждают экономисты, отразиться не только на международной торговле, но и собственном национальном производстве.