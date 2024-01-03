Кто повстречает привидение – будет счастлив. Как появилась Аллея любви возле дворца Воловичей?

Эту тропинку в народе окрестили Аллеей любви. По легенде, здесь тайно встречалась дочь Воловичей с конюхом. Но сердцу не прикажешь. Узнав, что плодом запретной любви стала беременность, разгневанный отец приказал «Ромео» утопить в пруду, а родную дочь живьем замуровать в колонне дворца. Говорят, с тех пор здесь витает дух молодой панночки. На фото частенько видят белоснежный шар. Кто повстречает приведение – будет счастлив в любви, ведь чувства молодых были сильными и настоящими. О роковой истории сегодня напоминают эти сросшиеся деревья. Словно пара влюбленных – нерушимый союз.

Чеслава Мулярчик, краевед:

Ходила такая легенда, что во дворце находится две колонны, где была замурована несчастная девушка – дочь Воловича, а другая колонна напоминала срез, шапку Наполеона, и что Волович сделал эту колонну в память о том, что у него был Наполеон. Когда здесь работал санатории, были врачи, иногда дежурили ночами. Был даже случай удивительный. Послышалось врачу, что как будто кто-то шары разбрасывает на бильярдном столе, когда он заходит, смотрит, все шары разбросаны. Конечно, он считал, что это проделки панночки.