Кто портит имидж Беларуси? Мнение Евгения Пустового

Новости Беларуси. Мир в Беларуси стал разменной картой в политическом пасьянсе с участием экс-кандидата. Правда, ни козырей, ни надежды на победу. Остается только идти ва-банк и с международной трибуны призывать вмешаться в суверенные дела Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжит корреспондент Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

Любимую не отдают, любимую не забывают. Госпожу Тихановскую стали забывать. Наши белорусские женщины отмечают: «Света, ты испортила нам лето». Теперь Тихановская занялась порчей имиджа нашей страны. Это политика «без галстуков» и купюр. Международный политический истеблишмент «обабился». Заметно «обабился». Глядя на еврочиновников, создается мнение, что их выбирают по проценту слащавости. Чем он выше, тем больше шансов заполучить портфель. Ну да ладно, бог с ними. Хотя с ними ли?