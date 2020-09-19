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Кто портит имидж Беларуси? Мнение Евгения Пустового

19 сентября 2020 16:34
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Новости Беларуси. Мир в Беларуси стал разменной картой в политическом пасьянсе с участием экс-кандидата. Правда, ни козырей, ни надежды на победу. Остается только идти ва-банк и с международной трибуны призывать вмешаться в суверенные дела Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Продолжит корреспондент Евгений Пустовой.  

Кто портит имидж Беларуси? Мнение Евгения Пустового-1

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:  
Любимую не отдают, любимую не забывают. Госпожу Тихановскую стали забывать.  

Наши белорусские женщины отмечают: «Света, ты испортила нам лето». Теперь Тихановская занялась порчей имиджа нашей страны.  

Это политика «без галстуков» и купюр. 

Международный политический истеблишмент «обабился». Заметно «обабился». Глядя на еврочиновников, создается мнение, что их выбирают по проценту слащавости. Чем он выше, тем больше шансов заполучить портфель. Ну да ладно, бог с ними. Хотя с ними ли?  

Кто портит имидж Беларуси? Мнение Евгения Пустового-4

Евгений Пустовой: 
То ли литовские сценаристы так решили, то ли само провидение вмешалось, но взойти на подмостки ООН Тихановской не случилось. Заморские режиссеры протестов понимают: не сможет Тихановская без суфлера сыграть свою роль. Ну, не сможет – сколько не репетируй.  

Подробнее – в видеоматериале.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Светлана Тихановская # Фотофакт

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