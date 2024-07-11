«Кто первый взял на руки, тот и крёстный». Узнали о судьбе малыша, которого держал на руках Президент

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Уровень милоты этой истории просто зашкаливает. Героем сегодняшнего выпуска проекта «Свои» станет тот самый маленький хоккеист, которого в канун Нового года пару лет назад на руках держал сам Президент. «Кто первый взял на руки, тот и крестный папа» Рассказывать ту запоминающуюся историю в силу возраста, понятное дело, будет не Ярослав, так назвали мальчика, а его мама. Сейчас небольшой, но все же спойлер. Почему не сразу решились идти на встречу с главой государства? Кто первым из родственников вообще не поверил в эту историю? Сбывается ли прогноз Александра Лукашенко, все же быть Ярославу хоккеистом или нет? И Президент в роли крестного – возможно, фантазия, а возможно, мечта.

Дарья Гончарова, мама в декрете:

Только сейчас осознаешь, что глава государства держал твоего ребенка на руках. Мы выбрали уже крестных родителей, а уже потом начали смеяться: все, отбой, мы нашли нового. Кто первый взял на руки, тот и крестный папа. «Мой был тот самым, которого Президент назвал хоккеистом»

Этот будет живенький, хоккеистом будет. А тот серьезный – преемником. Дарья Гончарова:

Мой был тот самым, которого Президент назвал хоккеистом будущим. Насчет хоккеиста, конечно, может, рано говорить, но то, что живенький – однозначно. Ребенок гиперактивный. Как в воду глядел. Мы ему купили клюшку, детскую пока, с воротами, с шайбой. Пока будем в детской тренироваться, а там уже, возможно, и пойдем на другой уровень. А может быть, и кем-то другим, но думаю, что в спорт ребенка однозначно нужно отдавать.

Дарья Гончарова:

Мы даже сами не поняли, как мы с Ярославом стали знаменитыми. Обычный день, к нам приходят врачи. Потом, как оказалось, это не только врачи. Это был директор «Мать и дитя». Пришли они к нам не только на обход, как оказалось, а с такой новостью, что приезжает Президент и хотелось бы нас видеть, чтобы мы встретились, так как у нас только детки родились и это в преддверии Нового года. Скажу честно, сразу мы отказались. Был страх и неожиданность. Наверное, мы не понимали всю масштабность этих событий.

– За сколько дней вам это сказали?

– Это было за полчаса. «Не пиши, не звони, телефон оставляю, я иду встречаться с Президентом»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Молодцы. Я вас поздравляю.

– Спасибо большое!

– Рожайте! Тебе еще минимум одного осталось. Минимум, я говорю. Но тебе еще придется.

– Поняли.

Дарья Гончарова:

В то, что едет к нам Президент, не поверил даже мой муж. Он мне написал сообщение, я говорю: ты мне не пиши, не звони, телефон оставляю, я иду встречаться с Президентом. Он говорит: что ты мне рассказываешь, может, где-то в массовке и постоишь, но явно же не навстречу идешь. Пока мы вернулись назад, я взяла свой телефон. Оказалось, уже все видели, знают, все очень быстро разлетелось по интернету. Многие, кто не знает до сих пор, например, даже знакомые какие-то, кто не видел эти ролики в соцсетях, в телевидении, теперь могут позвонить и спросить или написать: Даша, ты что, за третьим уже сходила? Что-то мы тут пропустили. А так вообще, да, очень много случаев, очень много в связи с этим событием. В женской консультации города Барановичи меня тоже знают. Был случай, мы приехали к друзьям в гости отмечать Новый год, собрались за праздничным столом. И, естественно, там были друзей родственники, знакомые. И они мне говорят, что они видели в телевизоре девушку с ребенком и с Президентом, очень похожа на тебя. Да, очень много случаев сейчас, что даже просто, когда знакомишься сейчас с людьми, они говорят: мы тебя видели где-то в роликах, где-то в соцсетях. В общем, облетели наши фотографии. Правильно, что Президент подталкивает, чтобы мы все стали многодетными мамами

– Мы всегда вас поддерживали и поддержим!

– Я это знаю, вы настоящие. И я не жалею, что я всегда говорил, что я женский Президент. Спасибо, пусть мужики не обижаются. Дарья Гончарова:

Поддержка в материнстве у нас в стране очень хорошая, на самом деле, даже можно не считать многодетных мам. Я мама с двумя детьми. Я ощущаю эту поддержку. Хочу сказать по поводу жилья. У нас очень хорошие льготы. Мы как семья с двумя детьми тоже не отказались от этих льгот. Мы с детками можем сидеть по три года, не в каждой стране мамы могут смотреть и воспитывать своих детей. Это очень большой плюс. Я считаю правильным, что Президент подталкивает, чтобы мы все стали многодетными мамами или семьями, чтобы в каждой семье было минимум трое. Ну, правильно, потому что он смотрит в будущее нашей страны как глава государства. «Важно детям прививать, чтобы они помогали другим»

Каждый родитель должен показывать пример своему ребенку. И ребенок же питает как губка от нас, от мамы, от папы. Мы с мужем на своем личном примере воспитываем детей. Муж занимается спортом любительским. Но при всем при этом мы стараемся детей при каких-то активных мероприятиях брать с собой, чтобы они участвовали и в активной жизни, и в спортивной. То есть прививаем спорт с рождения. Также у нас есть дача. Старшая дочка любит помогать бабушке по грядкам. Стараемся на лето, мы в любом случае там, мы на свежем воздухе, и дети занимаются огородом вместе с нами.