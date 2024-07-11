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Все было абсолютно бесплатно, но на высшем уровне – белоруска о родах в «Мать и дитя»

11 июля 2024 16:18
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Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Все было абсолютно бесплатно, но на высшем уровне – белоруска о родах в «Мать и дитя»-1

Дарья Гончарова, мама в декрете:
В «Мать и дитя» я оказалась по своим медицинским показаниям. Меня направили туда рожать. Я безумно рада, что я попала в то время и вообще я попала туда рожать. Там действительно врачи – профессионалы своего дела. Хорошо, что Президент медицинскую сферу держит под контролем.

Даже несмотря на то, что это было все абсолютно бесплатно, в РНПЦ «Мать и дитя» я обслуживалась на высшем уровне. И действительно там врачи – профессионалы с опытом, со стажем. И это, конечно, ощущается. Это очень хорошо, что у нас в стране есть такая медицина на таком уровне.

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# Беременность и роды # общество

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