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Думала, будет строгий, а оказался очень заботливым – белоруска о Лукашенко

11 июля 2024 16:16
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Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Думала, будет строгий, а оказался очень заботливым – белоруска о Лукашенко-1

Дарья Гончарова, мама в декрете:
Сама встреча, вы знаете, она прошла очень легко и быстро. Да, волнение у меня было однозначно. Я даже вижу по фотографии, как оно передается. Ну, и не каждый день ты встречаешься с Президентом, поэтому в любом случае волнение будет. Я, опять же, думала, что человек, ну, понятно, в силу своей должности, своего статуса, будет строгий. А оказалось, обычный мужчина, очень располагает к себе, и чувствуется вот эта забота. Президент в тот день показался мне очень заботливым человеком.

Все было абсолютно бесплатно, но на высшем уровне – белоруска о родах в «Мать и дитя». Читайте здесь.

# общество

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