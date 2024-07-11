Думала, будет строгий, а оказался очень заботливым – белоруска о Лукашенко

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Дарья Гончарова, мама в декрете:

Сама встреча, вы знаете, она прошла очень легко и быстро. Да, волнение у меня было однозначно. Я даже вижу по фотографии, как оно передается. Ну, и не каждый день ты встречаешься с Президентом, поэтому в любом случае волнение будет. Я, опять же, думала, что человек, ну, понятно, в силу своей должности, своего статуса, будет строгий. А оказалось, обычный мужчина, очень располагает к себе, и чувствуется вот эта забота. Президент в тот день показался мне очень заботливым человеком.