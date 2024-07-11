«На самом деле женский Президент!» Мама в декрете о Лукашенко

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Дарья Гончарова, мама в декрете:

Женская половина, наша прекрасная половина, всегда поддерживает Президента. Поэтому я думаю, да, на самом деле женский Президент. Все-таки государство поддерживает же больше женщину. Женщина рожает. Понятно, что воспитывает семья, но все равно ложится на плечи женщины.