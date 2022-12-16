Лукашенко: «Россияне и не знали, на что способны белорусы»

Те, кто подвергают сомнению незыблемость белорусского суверенитета в связи с тесными отношениями нашей страны и России – предатели белорусского народа. Такое мнение сегодня, 16 декабря, озвучил глава нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провел совещание, где обсуждали все достижения и недоработки в союзных отношениях, чтобы предметно пообщаться со своим российским коллегой. Как стало известно, 19 декабря Владимир Путин совершит рабочий визит в Минск.

А теперь к вопросам, которые реально есть. Год назад были подписаны дорожные карты, одобрена реализация союзных программ. К этому событию шли годы. Годы. Но, как говорится, не было бы счастья. На сегодня все реализовано на 60 %. Много это или мало?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Россияне и не знали, на что способны белорусы. Подумаешь, не такая гигантская, как Россия. И даже не такая большая, как Казахстан или Иран. Что они там умеют? Наверное, продовольствие, картошку умеют возделывать и прочее. А когда грохнули санкции и пришлось нам и россиянам прежде всего искать выход из каких-то ситуаций, они увидели, что Беларусь – это высокотехнологичная страна, она производит все то, что нужно сегодня для жизни. Правительство постоянно докладывает мне о проведенной значительной работе по формированию договорно-правовой базы сотрудничества с Россией в развитии этих стратегических программ. Я рассчитываю услышать от вас четкие ответы: о чем договорились, как выполняется и какие направления пробуксовывают. И важно, чтобы это было озвучено в присутствии российской делегации. Спокойно, без криков, без гвалтов. Если мы в чем-то виноваты, значит мы должны признать и сказать, что мы виноваты. Если российская сторона где-то недоработала, то надо тоже об этом говорить.

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