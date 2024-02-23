Кто может стать стюардессой и как проходит рабочий день бортпроводника?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Анна Титовец, победительница международного конкурса «Топ стюардесс 2023»:

Бортпроводник должен явиться на рейс за два часа до вылета. Мы приходим, проводим брифинг, общаемся с бригадой, обсуждаем особенности рейса. Командир сообщает нам, где будем пролетать, какая температура в транзитном аэропорту. Выходим на рейс со всей бригадой, проходим таможенный, паспортный контроль, приходим на самолет и готовим самолет к полету. Проверяем аварийно-спасательное оборудование, загруженное питание и ждем пассажиров.

Стюардесса Анна Титовец уже 10 лет покоряет небесные просторы. Встречать рассветы на борту воздушного судна – мечта многих! Но путь к звездам тернист. Анна Титовец:

Я никогда не мечтала стать бортпроводником, наверное, больше это случайность. Я окончила Минский государственный лингвистический университет в июле 2014 года, и в августе я уже заключила контракт с авиакомпанией. 10 лет назад, когда я пришла в авиакомпанию, все было намного проще, то есть кастинг, там, где нужно было понравиться летной комиссии. И пройти летную экспертизу.