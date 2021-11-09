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Кто может получать и направлять безвозмездную иностранную помощь? Президент подписал декрет

09 ноября 2021 06:36
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Новости Беларуси. Кому и какую безвозмездную иностранную помощь можно получать и направлять? Президент Беларуси подписал соответствующий декрет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кто может получать и направлять безвозмездную иностранную помощь? Президент подписал декрет-1

В целом подходы по работе с иностранной безвозмездной помощью не меняются, а корректируются и дополняются отдельные положения. Так, появились дополнительные категории отправителей помощи: организации, не являющиеся юридическими лицами, и граждане Беларуси, находящиеся за пределами страны более 183 дней в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу предоставления помощи. При этом отдельно закреплено определение «иностранный анонимный жертвователь».  

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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